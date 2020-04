El coronavirus frenó los eventos sociales

Con la pandemia por el Covid-19 se vieron afectadas muchas actividades festivas y eventos sociales, dejando sin trabajo a miles de personas que esperaban la llegada de estos meses, pues es una época muy importante en la que generalmente ocurren muchas bodas, XV años, bautizos y celebración de aniversarios.

Desafortunadamente, el virus se ha propagado rápidamente por gran parte de la República Mexicana, y atendiendo las medidas de seguridad y salud, como el aislamiento y sobre todo el distanciamiento social, muchas personas decidieron cancelar o posponer sus eventos, no sólo porque se congrega a más de 50 personas en una reunión, sino porque en ocasiones implica que los familiares y amigos viajen al lugar del evento desde otras partes de México o incluso el extranjero.

Esperando que está situación se termine antes del segundo semestre del año, para poder realizar esa celebración especial que habían planeado con meses de anticipación.

En entrevista, Cecilia de los Santos quien durante 10 años se ha dedicado a la organización de eventos sociales, en especial bodas, nos cuenta lo difícil que ha sido esta situación para su trabajo.

"Normalmente de enero a junio es temporada alta para los que nos dedicamos a la organización de eventos sociales. Ahora con esta problemática, el impacto ha sido fuerte, he tenido que cancelar varias bodas que estaban planeadas en esta temporada, teniendo como consecuencia la devolución parcial del dinero a los clientes, y a su vez ha provocado que mi equipo tampoco tenga trabajo y esto claro que nos afecta a ambas partes", comentó Cecilia de los Santos.

Con su vasta experiencia, Cecilia no ha perdido el ánimo y a través de consejos alienta a sus clientes a no perder la motivación y esperar el momento indicado para celebrar.

"Cuando hay buena comunicación con tu cliente no implica mayor problema, en mi caso les he dicho que es mucho mejor esperar e incluso, les he sugerido que este tiempo lo ocupen para seguir viendo detalles de su boda y también les dejo varias tareas al respecto".

Derivado de la situación, Cecilia regresó a sus clientes una parte del anticipo recibido, sin embargo señaló que para quienes han pospuesto el evento les mantendrá el mismo costo del paquete, además ha decidido incluir un regalo sorpresa el día de la boda.

Asimismo, comentó que ha estado en constante comunicación con los proveedores de cada evento, y una comunicación de solidaridad, todos han decidido mantener los precios ya específicos.

"Cada que se firma un contrato queda estipulado que bajo ninguna circunstancia se debe de cambiar el costo, y se tiene que respetar el precio de inicio aun cuando esto implique cambio de fecha, y eso es algo bastante benéfico para todos".

Finalmente comentó que durante la contingencia y cuarentena, se ha mantenido en casa, trabajando en los detalles de cada boda próxima, además de hacer otras actividades que le generen aportes a su economía.

Siempre hay algo que hacer, he estado preparando varias cosas para los clientes que aún tengo, y respecto a realizar otras actividades, me he dedicado a las ventas por Internet.