El cantante morelense Paolo Rubboli, “El Millennial de la cumbia” te pondrá a bailar

Paolo Rubboli es un cantante originario de Cuernavaca, Morelos, que ha sido conocido ya como “El Millennial de la cumbia”, proyecto musical que pretende llevar este pegajoso género por cada rincón del mundo. Actualmente, presenta su sencillo “La loca Ramona”, tema que ha encantado al público.

“Es una canción que escribí con un gran amigo llamado Daniel Figueroa, y estoy muy feliz porque ha tenido muy buena aceptación en la radio, televisión y plataformas, un gran regalo que me ha dado el público”, dijo Rubboli.

El cantante tiene planes de realizar la gira “Más cumbia con amor 2020” por la República Mexicana y Estados Unidos, además de que en mayo se presentaría por primera vez en el Auditorio Nacional, sin embargo, todo se vio pausado por la pandemia.

“Crecí escuchando cumbia y para mí es importante que la cumbia llegue a cada rincón del planeta y he tenido la sorpresa de que en países como Rusia escuchan mis canciones. Y todo este tiempo, ha sido una evolución constante, a los siete años empecé cantando y bailando, de hecho mi mamá me enseñó a bailar cumbia y de ahí a los 11 años, me di cuenta que no cantaba tan mal y me metí a diversas clases, incluso estuve en el Centro Cultural Universitario en Cuernavaca y me presentaba en todo recinto donde pudiera exponer mi voz. Cuando cumplí 16 años me mudé a la Ciudad de México para estudiar actuación y teatro musical”.

Su canción “La loca Ramona” está basada en una historia real de amor a primera vista que vivió Paolo, mientras estaba en un concierto, desde el escenario vio a una chica muy guapa, al terminar su presentación la buscó, pero no la encontró.

“Fue de esos amores a primera vista, pero que nunca llegas a conocer, tiempo después en el estudio, quise escribir la canción, con todo el sonido cumbiero para bailar y plasmar esta historia, y bueno resultó ‘La loca Ramona’”.

Asimismo, el video oficial de este tema que en YouTube ya supera el millón de visitas, fue grabado en el Barrio bravo de Tepito, un lugar donde la cumbia es icónica.

“Elegimos Tepito porque es el lugar de los sonideros y que tiene todo ese sabor de la cumbia, la locación fue el Deportivo Morelos que es de donde salen todos los boxeadores, un lugar lleno de graffitis y muy buena vibra. Nunca me había subido un ring de boxeo y mucho menos a bailar pero fue muy interesante, una gran experiencia, incluso los vecinos se acercaron y salen en el vídeo también. Fue un día de grabación muy arduo, pero quedó un vídeo increíble que disfruté mucho”.

Más tarde, Paolo Rubboli abrió su canal de YouTube, mientras tomaba clases para mostrar su música, eligiendo de inmediato la cumbia, para dedicarse de lleno y de manera profesional.

“Crecí escuchando este género, lo bailo y lo llevo en la sangre, entonces hice vídeos con versiones de canciones de reggaetón o balada en electrocumbia a la gente le gustó y me pidieron temas inéditos, ahí saqué el tema ‘No te voy a soltar’ y con ese sencillo me fui de gira por toda la República Mexicana y después siguió ‘La loca Ramona’ que también me ha dejado grandes satisfacciones”.

Paolo se encuentra muy feliz con todo lo que ha sucedido en su carrera, la cual considera que es de mucha persistencia y de constante aprendizaje, y continuará trabajando para dejar en alto el nombre de Morelos.

Conéct@te:

Instagram: @paolorubboli

Facebook: /PaoloRubboliOficial