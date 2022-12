El cabaret se va de vacaciones con 'Yo no me llamo Freddie' Mercury

Para clausurar la octava edición del Festival Internacional de Cabaret Morelos 2022 (FICMO), se presentó en la Casona Spencer el espectáculo "Yo no me llamo Freddie Mercury", del cantante, actor y músico colombiano Camilo Colmenares, quien por segunda ocasión se presenta en Cuernavaca con gran éxito.

En este interesante monólogo, la leyenda del rock Freddie Mercury, revive a través de la voz del talentoso Camilo Colmenares, ya que este espectáculo musical está basado en el repertorio de Queen, la banda británica más grande de la historia, y en la vida del propio artista.

Camilo Colmenares toma el amplio y espectacular repertorio musical de Queen, para contar diversas dificultades de la vida en general, con un toque anecdótico que se adereza con las canciones que Mercury dejó como legado.

Durante el espectáculo interpretó temas como "Love of my love", "Bohemian Rapsody", "I want to break free" y "Somebody to love", entre otras.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Camilo Colmenares menciona que fue cantante de ópera durante muchos años, y en la universidad tenía compañeros de clase que eran amantes de Queen y un día lo retaron a cantar su música, pero él no pudo hacerlo, sin embargo, no se dio por vencido y se impuso un nuevo reto.

"Me dediqué a escuchar a Queen con las preguntas de cómo se hace para cantar de esa manera y decidí hacer un espectáculo mitad lírico y mitad rock con piano y voz", expresó Camilo Colmenares.

Asimismo, el talento artista participó en una obra en Colombia llamada "Los chicos lindos también lloran", un espectáculo de artes vivas donde la dramaturgia desaparece y se construye a través de la luz y el cuerpo.

"La idea del actor mínimo es que con su presencia es suficiente para crear universos, y decidí montar lo que ya había hecho de la ópera con Freddie con un espectáculo de artes vivas, y así surgió este monólogo hace ocho años. Y desde ese tiempo, cada año me presentó en Colombia ininterrumpidamente, y ahora es un show con banda".

A través de este espectáculo, reivindica valores, rescata la grandeza y el respeto por el ser humano y por la otredad, con un mensaje de paz, tolerancia y respeto toda la sociedad, para dejar un camino de libertad a las nuevas generaciones.

"Siento que este espectáculo se ha convertido en un pilar para muchas voces que no la tienen por los tabúes. Hay nuevas generaciones que están aprendiendo a ser con libertad, quiero decirles que sigan siendo libres porque nuestra vida no es sólo para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás , entre más abonemos, los niños, niñas y niñez van a tener un espacio mejor y es nuestro deber pensar en ellos sin egoísmo".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El espectáculo "Yo no me llamo Freddie Mercury", se ha presentado con gran éxito en Colombia, México, República Dominicana y España, con públicos que definitivamente quedan maravillados con el talento de Colmenares y sobre todo con el mensaje que brinda en este monólogo.

"Me ha tocado que las chicas me tiren hasta su ropa, y en una ocasión, me aventaron desde arriba los tallos de las flores, parecía una lluvia muy linda. Pero algo que siempre recuerdo, es que un chico me contó que su hermano fue al monólogo, sin saber de qué se trataba y después le llamó para pedirle perdón por estar distanciado de él y por juzgarlo por su diagnóstico de VIH, y se reconciliaron".

Para culminar el espectáculo, durante esta presentación Camilo cantó el tema "Todo está bien", un tema de su autoría y de su proyecto musical.

Gabriel López Ramy "La Tlayuda", Daniel Saa "La Guayaba" y Fernando Martí, del FICMO, arribaron al escenario para darle las gracias a Camilo por ser parte del festival una vez más. Asimismo, agradecieron al público su asistencia y apoyo, con la promesa de volver el próximo año con una nueva edición más grande y con más fuerza.

Acerca de Camilo Colmenares:

El artista menciona que llegar a la música y al mundo de las artes fue una coincidencia, ya que él iba a ser médico, pero por circunstancias de la vida, no fue posible.

"Pasé los exámenes de Medicina en la universidad pública más importante de Colombia, pero al momento de pasar los papeles para matricularme hubo un error y no pude entrar. Pensé en que canto medio afinado, y dije canto un semestre y me vuelvo a medicina, y bueno aquí estoy".

Para el 2023, el artista grabará nueva música y presentará varios conciertos en Colombia y México.

Conéct@te:

Instagram: @camicolmenares

Facebook: /YoMeLlamoCamiloColmenares

Spotify: Camilo Colmenares