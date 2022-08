Efraín Félix nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado en "Cuando la lluvia deja de caer"

El actor Efraín Félix forma parte del elenco de la obra de teatro "Cuando la lluvia deja de caer" que se presenta en el Teatro Rafael Solana (CDMX) todos los fines de semana. En entrevista, nos cuenta sobre su personaje y próximos proyectos.

La obra "Cuando la lluvia deja de caer" es un texto original del escritor australiano Andrew Bovell, que se basa en la historia de una saga familiar, contada en saltos en el tiempo y con múltiples capas, que abarca cuatro generaciones de una misma familia desde 1959 a 2039.

Una anatomía de las relaciones paterno filiales en la que nueve personajes se confrontan a los misterios de su pasado para así entender su futuro. Una obra que explora cómo los patrones de dolor, el abandono, la destrucción,el perdón y el amor, se pasan de unos a otros sin remedio; hasta que un día alguien se encuentra el coraje de desafiar ese legado. Es un potente drama que viaja al corazón de los lazos familiares y a la esencia misma de su naturaleza contando desde la empatía hacia el ser humano y su complejidad, con sorprendentes toques de humor, poesía y esperanza.

"Es un texto muy poderoso y muy bien logrado, que tenemos la fortuna de presentar por primera vez en México. La obra se centra en cuatro generaciones de una misma familia, lo que hace uno de los primeros integrantes de esta familia que cambia el destino y afecta la vida de todos los demás, incluso cuando no saben que sucedió esto. La reflexión radica en que, lo que hacen nuestros antepasados repercute en nuestras vidas y vamos arrastrando patrones, aunque sepamos o no, de algo que sucedió en el pasado", expresó Efraín Félix.

Bajo la dirección de Enrique Singer, la obra cuenta con un elenco de primer nivel, con Cecilia Toussaint, Sophie Alexander Katz, Tato Alexander, Verónica Terán, Víctor Weinstock, Misha Arias, Andrés Torres Orozco, Efraín Félix y Luis Fernando Mayagoitia.

En esta historia, Efraín interpreta al miembro más joven de esta familia, "soy la última generación y es un personaje con un gran corazón que viene a cambiar los patrones que ha ido repitiendo la familia a lo largo de los años, un personaje lleno de perdón, que busca dejar atrás el pasado y romper conductas para poder seguir adelante".

El actor menciona que es un honor trabajar con todas y todos los talentosos actores de esta obra, y también que el director haya pensado en él para este personaje, que además le abre la puerta a un nivel más alto en el teatro.

"Compartir escenario con un gran elenco, es algo increíble, este proyecto ha llegado en un momento importante de mi vida que abre más puertas en el medio artístico".

La obra "Cuando la lluvia deja de caer" continúa en cartelera del Teatro Rafael Solana con funciones, los días, viernes a las 20:30 horas; sábado 18:00 y 20:00 horas y domingo 17:30 y 19:30 horas. Los boletos están a la venta a través de Ticketmaster y en la taquilla del teatro.

"Les invito a que no se la pierdan, siempre será interesante darnos este viaje a nuestro pasado. En la obra, hay un texto que dice que en algún momento de su vida todas las personas buscan saber quiénes son y a dónde pertenecen, y creo que es muy acertado y seguro se van a ver reflejados en alguno de los personajes. El público la ha recibido muy bien, todos tenemos algo que sanar con nuestro pasado y nuestra familia".

Efraín Félix es originario de Los Mochis, Sinaloa, y desde temprana edad mostró gran interés por las artes escénicas y tras una formación en actuación, canto y danza en distintos espacios, migra a la CDMX para perseguir su carrera artística y llevarla a otro nivel.

"Desde niño tuve la inquietud por las artes y tomé cursos de teatro, baile y música, siempre fui inquieto en la cuestión de las artes escénicas. En algún momento quise llevar esto como un pasatiempo, y dedicarme profesionalmente a otra cosa, cómo normalmente nos inculcan para agradar a nuestros padres y al sistema en el que vivimos. Me compré la idea de que era un hobbie y cursé una carrera universitaria diferente; pero hace un par de años dije nada me llena como las artes escénicas, y quiero dedicarme totalmente a esto. Amo la actuación, pero no descarto también hacer una carrera musical".

Efraín ha participado en proyectos de cine como cortometrajes seleccionados en festivales internacionales y largometrajes, su más reciente filmado a finales de 2021.En busca de ser un artista en constante crecimiento forma parte de la primera generación de la Escuela Libre de Artes

Escénicas. Además de la actuación le apasiona la música y la expresión corporal, las cuales lo complementan en su hacer escénico.

Al culminar este proyecto de teatro, Efraín continuará trabajando con Enrique Singer y Alberto Lomnitz en una nueva puesta en escena.

"Vamos a estrenar un proyecto en colectivo llamado 'Somos rinocerontes', un ensayo teatral de 'Rinoceronte' de Eugène Ionesco, que es teatro del absurdo, un trabajo en colectivo más acercado al teatro de vanguardia. Se estrena el 11 de agosto en Teatro Varsovia".

Finalmente Efraín invitó al público de Morelos a aprovechar la cercanía que hay con la Ciudad de México para no perderse alguna de estas dos obras de teatro, pasar un gran momento, reflexionar y por supuesto, conocer el trabajo del artista.

