Edmundo Vargas participa en “La historia de un crimen: La búsqueda”

En entrevista para El Sol de Cuernavaca El actor Edmundo Vargas, nos cuenta sobre su participación en la serie "La historia de un crimen: La búsqueda", basada en la desaparición de la niña Paulette Gebara Farah en 2010, historia que conmocionó a todo México.

"Mi personaje se llama Lalo, un camarógrafo encargado de cubrir la nota que se dio en torno a la desaparición de la niña, él trabaja junto a Carolina Tello interpretada por Regina Blandón, y al hacer esta labor periodística vamos descubriendo el hilo de lo que va sucediendo durante este caso bastante polémico", expresó Edmundo Vargas.

Asimismo, el actor menciona que uno de los retos de enfrentó en este proyecto, fue darle un toque ligero a su personaje, pues entre la historia de tragedia, se necesitaba darle un respiro a los espectadores.

"Tratamos un caso nada cómodo y bastante fuerte, entonces este tipo de personajes como Lalo le dan un respiro a la serie, y la realidad es que me divertí mucho haciéndolo, era muy ligero lo que me tocaba y eso te da la posibilidad de crear y ser un poco más auténtico".

Al interpretar a un camarógrafo, Edmundo realizó algunas de las escenas que pueden verse en la serie, justamente simulando las imágenes del noticiario, lo que fue una grata experiencia para el actor.

"Siempre he estado adelante de las cámaras, nunca de lado opuesto, y para preparar este personaje me contacté con una amiga, Amalia Rangel que es actriz y su hermano es camarógrafo, él me dio algunos tips para saber cómo se agarraba la cámara y cómo se prendía para hacerlo lo más natural y orgánico, ya estando en el set, por ejemplo cuando se hace la entrevista en la cama, me dieron una cámara real de aquel tiempo y me aventé las tomas haciendo esas escenas recreando aquel momento".

La serie busca contar esta historia de manera consciente para crear una reflexión en la audiencia y no repetir este tipo de situaciones. Desde su estreno, causó grandes expectativas en el público y se mantuvo en los primeros lugares del top 10 en Netflix

"Realmente es increíble estar en primer lugar del top ten de Netflix, siempre va haber críticas buenas y malas en todos los aspectos pero de todas se aprende. Sin duda, para todos los actores es un gusto que esté llegando a tanta gente".

Durante la serie, se puede ver la trágica historia con tintes irónicos, lo que ha causado críticas diversas, hay quienes están de acuerdo con la serie y quienes no.

"Es una tragedia contaba con un tono de ironía. Hay muchas personas que creo que pudieran juzgar la serie antes de terminar de verla, pero al final te das cuenta que refleja y hace una exposición de lo que pasó, mencionando a los personajes reales y mostrando todo lo malo que pasó en este proceso. En cierto modo estamos contando una historia basada en investigación y si hubo un circo fue hace 10 años y algo qué pasó en la realidad".

Edmundo tenía en puerta diversos proyectos que se pusieron en pausa debido a la pandemia, por lo que ha pasado este tiempo de confinamiento junto a su esposa e hija, realizando diversas actividades.

"No me ha tocado padecer la cuarentena mucho, he estado haciendo meditación, introspección y ejercicio, también regalando tiempo de calidad a mi familia que muchas veces por andar en el rush de lo cotidiano, se nos olvida realmente lo que es importante; también he estado pintando, y justamente hice un cuadro de Mafalda con una frase que dice 'A veces lo urgente no da tiempo para lo importante'. Esta situación nos está dejando un gran aprendizaje, depende la visión de cada quien, para mí es algo que suma y una forma de ponerle un freno a todo lo que se está viviendo, la explotación de insumos, el daño que le hemos hecho al planeta, es momento de break, si como sociedad no lo podemos hacer, viene la naturaleza y nos dice tomen un respiro".

Finalmente, agregó: "Un saludo a la gente de Cuernavaca, siempre es un gusto estar en la Ciudad de la eterna primavera, un lugar que me gusta mucho. Los invito a que vean la serie, nos guste o no es parte de la historia de México, y una forma de no repetir los mismos errores”.

