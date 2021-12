Edgar Mondragón innova en la música electrónica

El productor y compositor de música electrónica Edgar Mondragón, es considerado como una de las luces más brillantes de la vanguardia electrónica mexicana a nivel internacional, gracias a su gran talento y a la calidad musical que presenta en cada proyecto.

Durante el 2021 lanzó diversas colaboraciones musicales, donde presenta un sonido distinto, retomando así su carrera después de una breve pausa en 2020 por la pandemia.

"El año pasado estuve encerrado trabajando en cosas por mi cuenta, y me olvidé del contacto con otras personas, y no me refiero físicamente porque todo se hizo de manera virtual pero creo que fue increíble hacer colaboraciones; el debatir ideas, tener acceso a otra mente musical creativa y discutir sobre las canciones, fue algo increíble, me hizo recordar que mucho de lo que me ha dejado la música es conocer gente, la forma en la que piensan y sobre todo entrar a su creatividad y aprender mucho", expresó Edgar Mondragón.

Algunas de las canciones que Edgar lanzó en estos meses fueron "Movimiento" junto al pianista y diseñador sonoro mexicano Mark Verkman, "Perpetuo" con la productora costarricense Carla Alfaro y "El fin del mundo desde la ventana" feat Almanacs.

"Nos fue muy bien, recibimos comentarios muy positivos. Fue un cambio en el sonido que trabajo, algo más amigable, que parece música para cine, que es lo que he estado trabajando, pues mi material anterior fue de corte abstracto con texturas más pesadas y oscuras".

Edgar Mondragón creció siempre con música, y gracias a su hermano mayor conoció la música electrónica, que posteriormente le llevó a explorar aún más y dedicarse de lleno a este ámbito.

"Crecí en una casa llena de música, no tengo ningún familiar dedicado a la música, pero esta nunca faltó. Mi hermano mayor fue un fanático de la música electrónica y me introdujo a este mundo desde muy joven, pero en esa visión de música para bailar y sobre todo fue lo que conocí al principio, pero después fui explorando el término y concepto, sus inicios y vi que está muy ligado al tema tecnológico y cómo a raíz de eso se ha buscado explorar y expandir el tema del lenguaje sonoro y decidí experimentar. Por eso mi concepto, no tiene que ver con el baile y la fiesta y así fui llegando a la parte contemplativa, y si gira en la idea de ir generando emociones en la gente que te escucha, y fue un poco ir mutando de lo muy bailable para conocer, explorar y experimentar una música contemplativa y ambiente".

Edgar Mondragón cuenta con varios lanzamientos y dos bandas sonoras para cine. Su sonido único, que mezcla ambient, drone, noise, dream pop y techno, lo que lo ha llevado a grandes escenarios en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Japón, en festivales como MUTEK, NRMAL y SXSW.

"La respuesta del público ha sido muy sorpresiva, no tenía ninguna intención más que compartir con mis amigos y de repente todo empezó a llamar la atención, me invitaban a tocar a varios lugares, pero en ese tiempo hacía toda mi música con la computadora y no encontraba mucho sentido a ir a tocar; entonces después hice un pequeño ensamble con mis amigos para poder presentar la música, y todo fue creciendo, después di el paso a hacer música solo y me invitaron a festivales más grandes, que afortunadamente han sido buenas ventanas para dar a conocer lo que hago, no hay nada mejor como el sentimiento de estar frente al público y compartir".

Cabe destacar que de manera profesional Edgar estudió Ciencias de la Comunicación, y una especialidad en Producción Audiovisual, y desde siempre en su música ha habido un referente visual, por eso le fue muy fácil y satisfactorio dar el paso a hacer música para cine.

"A la hora de componer casi nunca parto de un referente de sonido, siempre es de algo visual como una película, una pintura, una frase o el diálogo de una película; así he trabajado y cuando surgió la oportunidad de hacer música para cine, el pase fue muy natural, vestir de emociones la imagen y entender el proceso creativo, ya tenía esa parte un poco cubierta, pero aún así entras a esto y te encuentras con un mundo totalmente distinto donde debes tener noción de ritmo, el montaje, los diálogos y la luz para hacer algo que se acople bien y le dé más fuerza a las imágenes. Fue un paso muy natural y aprender desde cero todo, pero muy enriquecedor".

Edgar Mondragón cierra un año muy productivo, y confirma que el 2022 estará lleno de nuevos proyectos y mucha música.

Conéct@te:

Instagram: @_edgarmondragon

Facebook: /edgarmondragonmusic









