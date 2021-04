Dunia Ojeda prepara su proyecto musical

Después de ser parte de La Voz USA teniendo como coach a la rockera Alejandra Guzmán, la cubana Dunia Ojeda, quedó en cuarto lugar, sin embargo, ganó mucho más al conquistar al público internacional y posteriormente ser seleccionada como corista de la Reina de Corazones, ambos acontecimientos le han abierto muchas puertas, por lo que ahora está dispuesta a seguir cautivando al público con su propio proyecto musical.

"Haber trabajado con Alejandra Guzmán me ha abierto muchas puertas y lo más importante de todo es que fue una escuela para mí. Pude cantar en grandes escenarios de México y Estados Unidos y sentir esa adrenalina. La preparación para cada uno de sus conciertos son vivencias inolvidables", comentó Dunia Ojeda.

La talentosa cantante y actriz empezó a cantar desde los 9 años, siempre frente al espejo o en la ducha sin embargo se caracterizó por ser una niña muy introvertida.

"La música es algo que me ha gustado siempre y toda mi vida he amado cantar, pero no me atrevía a hacerlo en frente de nadie. A los 16 años, tuve la oportunidad de pararme en un escenario a cantar, no niego que ese día casi me muero, pero al final canté y a través del canto se iban todos esos miedos y nervios".

A la fecha, ha publicado dos discos uno grabado en Cuba llamado “Azul” con temas antológicos de varios compositores cubanos. Y otro grabado en Ohio, concretamente en Lavaroom Records que fue una especie de música de los ochenta que se lleva por nombre "Lost in the music". "El segundo es un disco bien hermoso que me facilitó el reconocimiento de esa disquera. Asimismo, de manera independiente hice un disco con una compilación de temas compuestos para mí por compositores cubanos llamado 'Hechicera'. He realizado varios covers de temas que me gustan y que he puesto a consideración del público y han tenido aceptación".

Instagram: @duniaojedamusic

Facebook: /DuniaOjedaMusic