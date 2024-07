Dulce prepara un show con canciones inéditas y los grandes éxitos de su carrera

Con un repertorio de canciones románticas Dulce presentará su nuevo show el próximo 17 de agosto en La Maraka, escenario al que llega en un momento de su vida estable, llena de salud y con mucho trabajo.

“Mis fans siempre van a todos mis conciertos y shows, entonces a ellos les tengo que dar variedad; mis temas clásicos y otras canciones que en su momento las quise grabar y que ahora interpreto en vivo, como ‘El aprendiz’, explicó la cantante en entrevista con El Sol de México.

“El show va a ser solamente de temas míos”, agregó la artista, quien estará acompañada por un grupo de ocho músicos dirigidos por Alejandro Maldonado, quienes “hacen nuevos arreglos para refrescar el sonido de cada tema, para que no suene a viejo, son temas con más de 40 años”.

Dulce compartió que durante toda su carrera ha cuidado su voz, “como a un bebé”, evita los cambios de temperatura y le da el mantenimiento y educación necesarios. “Es un milagro de Dios poseer cuerdas vocales sanas”.

Respecto al foro en el que se presentará, luego que hacer actuado recientemente en el Teatro Matropólitan, señaló que La Maraka “es un bar en donde se tiene un contacto más cercano con el público, por lo que no tendré varios cambios de vestuario. Es otra cosa, es bohemio, de cotorreo, y a mí me encanta tener al público cerca. En un lugar como ese, no puedes salir a cambiarte de vestuario, porque el público se distrae y ya no hay esa comunión artista y audiencia que te permite un foro como La Maraka”.

Para la artista, los últimos meses han sido de mucho trabajo, con lo cual se siente satisfecha. “Estoy muy bien, soy una persona sumamente feliz. La vida me sonríe como nunca, porque ya pasé meses anteriores por la tristeza por una operación complicada, salí viva, salí entera de un tumor maligno, una bolsa llena de cáncer que afortunadamente estuvo encerrado y no me dañó. Pasé por miedo, pero gracias a Dios salí victoriosa.

“Siento que Dios me dio la oportunidad de seguir en el mundo; me siento privilegiada, me siento muy feliz como nunca, bendecida, en este momento te puedo decir que me siento una persona totalmente feliz”, aseguró.

ACTUARÁ EN “PERFUME DE GARDENIA”

Dulce es parte del elenco del musical “Perfume de Gardenia”, protagonizado por Aracely Arámbula, con quien tuvo una conexión especial desde que se conocieron; ella le dijo: “tenemos que hacer algo en el escenario, somos muy afines, tú podrías ser mi mamá”; la obra las reunirá en su próximo estreno.

“Tengo participación musical y como actriz. Estoy contenta porque en el teatro me dan la oportunidad de ausentarme para dar mis shows. Tengo una relación sensacional con Aracely, la conocí cuando ella tenía 15 años y siempre mantuvimos una amistad. Ese deseo de trabajar juntas, por fin se cumplió”.