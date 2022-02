Douglas Vázquez llega a México para consolidarse en la música

El cantante y compositor uruguayo Douglas Vázquez llega a México para conquistar al público, con su reciente sencillo “Teléfono prestado” donde realiza una interesante fusión de cumbia y urbano.

“Llego a México con muchos sueños en la maleta, y muy feliz de presentar este tema 'Teléfono prestado', es una canción que escribí hace unos meses, es una mezcla de urbano con cumbia, algo que se escucha mucho en el sur de América”, expresó Douglas Vázquez.

Cabe destacar que esta canción, surgió en la imaginación de Douglas, y nos comparte una historia muy peculiar, en la que un chico se pelea con su chica, y después de dejarse, él se va a una discotecoteca y no lleva su teléfono celeular justamente para evitar llamarle a ella, sin embargo, el amor sigue latente y pide un teléfono prestado, para llamarla, ya que se sabe de memoria el número de teléfono de la chica.

Douglas mencionó que el video de esta canción, fue realizado por Ocean Films de Uruguay.

“Fue una producción increíble tanto la canción, como el vídeo, además tuve una colaboración con varios artistas que se sumaron a este trabajo, y que sin duda, fue una gran alianza, estoy muy contento con el resultado”.

Cabe destacar que esta es la cuarta canción que Douglas lanza como parte de su proyecto musical, y con la que está dispuesta a conquistar al público mexicano, así como ha cautivado en otros países de Latinoamérica.

“A la gente le ha gustado mucho, sobre todo el tema del vídeo, que incluye bailarines y modelos, algo que no había hecho anteriormente, y eso demuestra una evolución visual en mi trabajo. En cuanto a la música, es algo distinto también,con un estilo más de cumbia que muestra una versatilidad en mi como artista y estoy muy contento, y con muchas ganas de que le guste al público mexicano”.

Douglas comenzó a escribir sus propias canciones desde que tenía 14 años, y a los 18 años aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, para después estudiar música de manera profesional integrándose al Conservatorio de Música de Tacuarembó, en su ciudad natal en Uruguay.

“Empecé en la música a los 14 años, escribiendo mis primeras canciones, y me encanta componer para mí y para otros artistas, he participado en varios concursos para profesionalizarme y mejorar. Tengo sueños de escribirle a varios artistas de México, ya estuve en varias sesiones de composición con artistas de aquí. Realmente, componer es mi pasión, y me gusta más que cantar”.

Ha promocionado su música por diversos países como Argentina, Honduras, México, El Salvador, Bolivia y Estados Unidos, pero ahora decide venir a radicar a México, para impulsar su carrera desde aquí y conquistar a los mexicanos con su talento en la música y las letras.

“Desde hace dos años que lo vengo pensando, indagando cómo es la industria mexicana y siempre tuve admiración por varios artistas de acá, además sé que el público es muy receptivo, algo que no sucede en otros lados. La industria musical está puesta aquí y vamos a dar lo que podamos para insertarnos en este mercado, que sé que hay mucha competencia pero creo en mí, en mis canciones y que a la gente le va a gustar”.

El artista menciona que la situación de la pandemia, ha sido un gran bache, sobre todo durante 2020 donde faltaron los conciertos y el contacto directo con el público.

“Por suerte fue el año en el que pude contactar con mi agencia en México, AUJE Music, hice varios shows virtuales, adaptándonos a la situación. Porque a pesar de esta pandemia, tenemos que seguir, que la música no pare, y siga contagiado corazones”.

Como un ejemplo de perseverancia y de que los sueños se pueden hacer realidad, con esfuerzo y dedicación, Douglas envía un importante mensaje a las personas, para que se animen a cumplir sus objetivos y metas de vida.

“Lo primero está en confiar en nosotros, en animarnos porque siempre hay alguien que nos da para atrás, pero habrá más gente que nos apoye; siempre buscar hay que buscar esa luz en el camino y darle para adelante, que ni las situaciones adversas que se cruzan en el camino, no nos paren nunca”.

Finalmente, Douglas Vázquez mencionó que en febrero próximo presentará una nueva canción, lo que será su primer lanzamiento desde México.

