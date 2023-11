Divina comida desde músicos hasta influencers en su mesa para la segunda temporada

Algunos destacan sobre el escenario, otros más hacen distintas locuras a través de redes sociales y se viralizan sus contenidos, unos son conductores de programa mientras que otros han captado la atención del público gracias a su trabajo en la actuación, pero ¿qué hay en su vida detrás de los reflectores?, ¿son igual de divertidos que en la pantalla?, ¿cambiarán mucho?

Sus personalidades se descubrirán en la segunda temporada de Divina comida, reality en donde cada uno demostrará sus habilidades culinarias y aptitudes para ser anfitrión de una cena entre amigos.

Al igual que en la primera entrega, los concursantes revelarán secretos de su vida personal, reunidos a la mesa entre risas, llanto y hasta albures.

Leslie Polinesia, Javier Ibarreche, José Ramón San Cristóbal, Susana Zabaleta, Slobotzky, Ricardo Pérez, Eduardo Videgaray, Daniela Rodrice, Dani Valle, Sabine Moussier, Nacho Lozano, José Luis Roma, Mariana Botas, Yuriria Sierra, Coco Celis y Stephanie Salas son las celebridades que integran esta temporada, disponible en HBO Max.

“Es un experimento muy padre, porque nos lleva a poder conocernos, esa es realmente la motivación y lo que se espera del programa, de reunir a cuatro personajes que no se conocen, que vienen de diferentes ámbitos y cómo nos podemos interrelacionar”, afirmó Stephanie Salas en entrevista.

“Hubo risas, llanto y momentos incómodos, pero es algo genuino en una mesa; cuando vas con tus amigos o estás con personas cercanas a ti, haberlos vivido en esta mesa fue algo muy padre”, contó Leslie.

“Leslie es una mujer muy joven, muy inteligente y muy capaz, pero no es una gran fan del doble sentido, a mí me gusta mucho jugar con las palabras, al final de las cenas, Leslie ya era un ‘carretonero’, me dio mucho gusto guiarla en el mundo del doble sentido y del uso licencioso del idioma español, para mí fue un placer ensuciar esa mente”, agregó José Ramón San Cristóbal.

Para otros, como Eduardo Videgaray, el programa significó un reto, pero más en la parte culinaria ya que, antes de esto, no tenía tan desarrolladas estas habilidades.

“Yo no soy un buen anfitrión, nunca se me ha dado y tampoco cocino, sólo sé medio hacer desayunos, pero hasta ahí y no me quería quedar atrás, me puse un reto sumamente difícil, me preparé, estudié, hice ensayos, hablé con mis tías, hice de todo para poder servirle a mis invitados lo que yo les quería servir.

“Les quería dar chorizo a todos, la manera más eficiente que encontré fue a través de la comida española y mi familia es de allá, recurrí a mis tías, primas y recetas clásicas y me rifé con algo complicado, pero creo que salí adelante”, aseguró el comunicador.

Desde el sábado 18 de noviembre, en Imagen Televisión se podrán disfrutar dos episodios semanales, mientras que, a partir de este 23 de noviembre, se estrena en el canal de paga Discovery Home & Health.