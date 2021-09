Dianuka Yogi incursiona en el género urbano

La cantautora mexicana Dianuka Yogi continúa con la promoción de su sencillo “Atrevida”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El tema es un reggaetón producido en colaboración con Fabara, una canción donde Dianuka incursiona en el género urbano, como parte de su personalidad y proyecto tan versátil.

“Es una canción que le escribí a mi última relación amorosa, y habla sobre las personas que van por la vida jugando con las emociones de los demás y al final, cuando deciden enamorarse, ya es demasiado tarde, pero no es una canción desde la victimización, al contrario, desde el empoderamiento”, expresó Dianuka Yogi.

A la par del sencillo, Dianuka estrenó el video oficial, proyecto en el cual puso gran empeño, pues al ser una artista independiente, trabaja de manera autónoma. El videoclip fue dirigido y fotografiado por Diego González.

“Fue grabado en el aeropuerto de Atizapán, y en la terraza de un amigo, y fue un trabajo de moveré mucho porque como artista independiente, tú tienes que hacerle de todo, fue estresante al momento de hacer las cosas, pero trabajé con gente muy profesional y estoy feliz con el resultado”.

La canción “Atrevida” ha tenido muy buen recibimiento por parte del público, pues se han identificado con la letra, y definitivamente la música es el toque esencial.

“Ha sido muy buena la respuesta de las personas, me ha ido mejor ahora que estoy en el género urbano que con mis canciones anteriores, y me gustaría que le vaya mejor al video porque es un trabajo muy bien hecho. Pero en cuestión de seguidores, gracias a esta canción, en mis redes han ido aumentando”.

Dianuka Yogi es una cantante y compositora independiente de la CDMX. Sus composiciones exploran géneros diversos como la balada, el pop, el rock y actualmente el reggaeton. Ha trabajado con los productores Fabara y Dante Gastelum. Sus presentaciones se caracterizan por su energía, sentimiento e interpretación. Desde pequeña siempre tuvo el sueño de ser actriz o cantante, pues es algo que definitivamente trae en la sangre, y después de tanto pensarlo y de trabas en su camino, decidió seguir su corazón y hacer esto que tanto ama.

“Siempre simulaba que tocaba instrumentos y le hacía shows a los invitados de mis papás, siempre lo traje en la sangre, pero lo típico, mis papás me decían que eso no era una carrera de verdad y que mejor estudiara otra cosa, pero yo tenía esa cosquilla y lo estuve reprimiendo. Hasta que una amiga me dijo, que de verdad tengo talento, sus palabras me movieron mucho, y en 2015 formé una banda de rock pop, ahí empecé a hacer mis composiciones y a aprender de la música porque no había estudiado algo relacionado”.

Con la ayuda de un gran amigo, Dianuka aprendió mucho sobre las notas e instrumentos. Desafortunadamente en 2017 se separó de su banda por falta de compromiso y decidió continuar el camino lanzándose como solista.

Dianuka Yogi se ha caracterizado por ser muy versátil e incursionar en distintos géneros musicales, primero fue el rock pop, después la balada y ahora está dispuesta a seguir con el éxito, a través del género urbano.

“Soy una persona que está en constante movimiento, soy muy camaleónica y versátil, y eso se refleja en mi forma de vestir, en mi cabello y lo mismo pasa en mi música. Siempre me ha gustado el rock, y también he hecho baladas porque me encantan, tengo diferentes gustos y no me gusta encasillarme en un género, me gusta experimentar y aprender, además de que eso me ayuda abrir mi panorama como artista”.

Como compositora, en la mayoría de sus canciones plasma vivencias propias e incluso fantasías que le gustaría vivir.

“La música ha sido una gran terapia, la mayoría de mis rolas hablan de enamoramiento o ruptura y me gusta externarlo en el arte componiendo la letra de una canción, ahí es mi desfogue. Somos los mismos actores en diferentes escenarios, y así conectas con el público porque se ven reflejados de alguna manera”.

