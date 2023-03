Develan placas en honor a pioneras del cine mexicano en los Estudio Churubusco

Con el fin de preservar el legado de grandes cineastas mexicanas, los Estudios Churubusco develaron ocho placas con los nombres de las pioneras de la industria fílmica, mismas que estarán en la entrada de foros de grabación de este lugar.

Mimí Derba, Matilde Landeta, Cándida Beltrán, Gloria Schoemann, Elena Sánchez V., Carmen Toscano, Adela Sequeyro, Adriana y Dolores Ehlers son las fundadoras que estarán presentes en cada uno de los foros de los estudios, según se notificó en el evento titulado De la Sombra a los Reflectores: Pioneras del Cine en México, que se llevó a cabo la tarde de este miércoles.

Puede interesarte: Filmoteca UNAM rinde homenaje póstumo a Chabelo

En el encuentro estuvieron presentes las directoras y guionistas Luisa Eugenia "Busi' Cortés y Michelle Garza Cervera; la directora de producción de los Estudios, Claudia G. Covarrubias, así como familiares de las homenajeadas.

Uno de los discursos que más conmovió fue el de Garza Cervera, quien recientemente estrenó su cinta Huesera; la joven compartió que mucha de la inspiración que tiene para crear sus proyectos es gracias a todas las mujeres que la han precedido.

“Nosotras no somos sólo números, siempre hemos estado ahí en carne y hueso, con historias detrás. Actualmente sigue siendo difícil defender tu espacio o abrirte camino juntas, no me imagino a las pioneras a defender sus deseos y planes. Me puse a investigar de ellas, no había tanto en internet, pero con lo poco que encontré fueron detalles de su vida”, contó la directora.

“Es muy emocionante ver que hoy en día hay más mujeres directoras que quieren hacer cine, veo más rebeldía, menos miedo, intimidación, más certeza y la disposición de las nuevas generaciones a abrir conversaciones incómodas”, agregó Garza.

“Tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela (Adela Sequeyro) en persona; nací en el 86 así que pude convivir con ella en sus últimos años. Fue una mujer aguerrida, cocinaba delicioso, escribía la receta de sus propios inventos. Adela no sólo fue actriz, directora y guionista también era pintora, en la casa siempre había pinturas al óleo, poemas, su recetario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Me da mucho gusto que sea nombrada, gracias por este homenaje que le hacen a mi bisabuela y a todas las demás mujeres que formaron parte de esa época. Adela sigue viva y seguirá con este tipo de encuentros”, afirmó Tania Mayrén sobre el entarimado, previo a la develación.

“Mi tía era una gran artista, cuando vi que no hay nada de su nombre, ahí empecé a buscar la forma de rendirle un homenaje y reconocimiento a todo su trabajo, ya que mi tía fue editora de más de 200 películas. Me da gusto ver que los Estudios estén honrando a todas las pioneras del cine mexicano”, agregó Yadhira Rodríguez, sobrina nieta de Gloria Schoemann.