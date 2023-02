Depeche Mode, un nuevo reto para Ticketmaster

Con su primera gira en cinco años, Depeche Mode presenta al mundo Memento Mori, el álbum que lanzarán el 24 de marzo, primero sin Andy Fletcher. Dave Gahan y Martin Gore, como dueto, iniciarán el tour en Estados Unidos el 23 de marzo y llegará a México el 21 de septiembre en el Foro Sol.

Las localidades para el show en nuestro país, salen en preventa para tarjetahabientes este jueves y el viernes al público en general, un desafío para Ticketmaster; habrá que ver si la boletera cumple con las expectativas del público. Los precios van de mil 880 a 450 pesos.

La víspera de la preventa en México, Depeche Mode quiso dar una difusión más amplia de Ghosts Again, el primer sencillo del álbum y anunciaron que tras su actuación en el show de Stephen Colbert en Nueva York, el jueves cerca de la media noche, compartirían el video de la primera interpretación del tema en TV.

El buen recibimiento de esta canción desde su estreno, animó a los ingleses a abrir más fechas de su gira, 29 exactamente, para llegar a un total de 76 conciertos en América y Europa de lo que será su gira número 19.

Los miembros del Rock & Roll Hall of Fame Class, con 40 años de carrera y 15 producciones discográficas, son muy apreciados en nuestro país. Hace apenas unos días, su tema Never Let Me Down Again arrasó en Spotify.

De acuerdo con un comunicado de la plataforma, “el lunes 16 de enero, se registró un aumento en México de más del 377 por ciento en las reproducciones en comparación al día anterior”, impulsado por el éxito de HBO Last of Us.

“Después de que la canción tuviera un papel fundamental en el final del episodio 1, México se posicionó como el país con más streams para esta canción desde el estreno del capítulo, sólo después de Estados Unidos, que tuvo un aumento de 520 por ciento el martes 17 de enero”.

Spotify reporta que México es el tercer país con más oyentes de Depeche Mode, también detrás de Estados Unidos y la Ciudad de México es la número uno en oyentes para la banda.