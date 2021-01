Denise Faro cautiva desde su Jacuzzi

La cantante y compositora Denise Faro ha cautivado al público con su reciente sencillo llamado "Jacuzzi", una canción con versión en español y en italiano, que es el primer adelanto de su próximo material discográfico.

"Es una canción que disfruté mucho, una mezcla entre español e italiano, y habla de ese momento que aunque estés rodeado de gente y viviendo en el lujo; a veces eso no logra darte la felicidad, si no tienes a las personas correctas, el amor y las amistades buenas para compartirlo con alguien y no hay razón de existir", expresó Denise Faro.

Para este disco, Denise tenía ya 11 temas, y estaba a punto de cerrar la pre producción del mismo, cuando recibió la letra de "Jacuzzi", que de inmediato atrapó su atención y decidió darle un toque propio e incluirla en el disco.

"Cuando la escuché, me enamoré de la letra, y hablé con autores para poder cambiar algunas cositas y hacerla más mía; y fue un gesto muy lindo de ellos dejarme hacer prácticamente lo que quise y la terminamos juntos, de verdad estoy encantada con este tema y muy agradecida porque el público la ha recibido muy bien".

Asimismo, este sencillo fue lanzado junto a un vídeo oficial (versión en español e italiano), y en poco tiempo ambos superan las 50 mil vistas en YouTube.

"El vídeo es muy particular y diferente con imágenes fuertes, no estamos contando una historia con actores y aun así les ha gustado mucho al público y yo estoy muy feliz".

La cantante menciona que el video se grabó en Roma durante un día completo, pues por la contingencia sanitaria, sólo tenían permiso para poco tiempo de filmación, lo que representó un gran reto, pero también grandes satisfacciones.

"En el video hay un ángel que es como decir estaba llegando casi a la felicidad pero me caí del cielo, es el sentido que quisimos darle. También aparezco maquillada de negro y de diversos colores, cada uno significa algo y hay tantas imágenes que para mí fue un gran acierto del director".

Denise ha pasado los últimos seis meses en su natal Italia, terminando la producción de su nuevo disco, el cual verá la luz en 2021 con muchas sorpresas.

"Será un año lleno de novedades, y con el disco vienen muchas canciones y un dueto muy interesante que estoy segura les encantará. En este material tengo el honor de trabajar con productores importantes que han trabajado con Eros Ramazzotti y Laura Pausini, algo increíble y muy significativo para mí".

Finalmente, Denise dijo sentirse muy agradecida con el público por todo el cariño que le han brindado y esta ansiosa por volver pronto a los escenarios, sin embargo, mientras no sea posible, planea realizar un concierto vía streaming próximamente, para conectarse con su público y regocijarlos con su música.

Conéct@te:

Instagram: @denisefaro

Facebook: /denisefaro