Denise Faro brinda un paseo por su carrera

Gracias a esta mezcla de culturas que lleva en su vida, Denise Faro ha sido reconocida como “La Hija del mundo”, pues aunque es italiana, ha adoptado México y Estados Unidos como su segunda casa, y ya siente estas naciones como propias, asimismo ha llevado su música por Chile y España, consolidado su carrera de manera internacional

“Inolvidable” es su sencillo más reciente, un tema muy de su autoría que habla de una relación que ella vivió, la cual fue muy bonita pero también muy corta, ya que cada quien tuvo que irse por caminos diferentes. La canción ha gustado mucho al público. En entrevista especial nos habla de esta canción y sobre su trayectoria.

“Fue una de esas relaciones que son hermosas y que te dejan las emociones a flor de piel, entonces quise expresar lo que sentía en una canción y creo que resultó un tema muy sensual, comparándolo con temas anteriores; realmente me gustó mucho porque es una historia muy real, no es la típica canción de amor de niña buena, sino que escribí lo que sentía mi piel y pensaba mi cabeza”.

Debido al confinamiento por el problema de la pandemia, Denise grabó el video oficial de la canción desde su casa, utilizando los recursos que tenía a su alcance, y el resultado fue muy bueno, pues el vídeo ha gustado mucho al público.

Poco a poco la cantante está retomando sus actividades y en junio viajó a Italia para terminar de grabar su próximo material discográfico, para después venir a México a hacer promoción y continuar por Latinoamérica.

“México será el primer lugar a donde iré para hacer un showcase y darle este regalito a la gente que me sigue desde hace años, espero pueda hacerlo antes de que termine el año. Y para el 2021, lanzaré mi álbum, que será doble, con temas en español e italiano, porque mi música es así una mezcla de culturas y quería poner esa esencia italiana y además incluiré temas escritos con otros autores españoles y mexicanos”.

Los golpes de suerte en su carrera

La trayectoria de Denise es muy amplia, pues además de música ha hecho teatro musical en Italia y España, sin embargo, la suerte siempre ha estado de su lado, y uno de estos golpes de suerte, la trajo a México, para ser parte del reality show La Academia: Bicentenario en 2010.

“Estaba haciendo un musical en España, toda la obra era en español pero había unas partes en italiano y era lo que yo hacía, porque no hablaba español, de casualidad una persona me vio y me invitó a hacer casting, que incluso ni me dijo que eran en México, prácticamente me enteré un día antes y no tuve tiempo de pensar las cosas. Cuando llegué a México, sólo sabía que iba a un programa súper importante y tenía que darle todo porque era buenísimo si entraba, pero no sabía que iba a estar encerrada e iba a tener clases, todo fue nuevo y difícil, era muy rara culturalmente hablando, pero decidí aprender español poco a poco con mis compañeros y fue una experiencia hermosa”.

En 2012, le llega otro gran golpe de suerte, para cantar en el Festival Internacional de Viña del Mar, donde interpretó su canción “Grazie a te”, que cautivó al mundo.

“Me inscribí pero obtuve la respuesta de que ya no estaba fuera de tiempo. Ese mismo día, entré a Twitter a hacer una transmisión en vivo y cantarle a la gente; y una persona me dijo ‘¿por qué no te inscribes al festival Viña del mar’?’ y le contesté, si lo hice, pero al parecer llegué tarde, después supe que él era el director del festival que me apoyó buscando el correo y lo pasó a los jueces y gané. Fue algo maravilloso, una experiencia única”.

Denise prepara su nuevo disco y no descartó la posibilidad de retomar el teatro musical en México, en alguna ocasión que se presente, pues sin duda, también es algo que le apasiona demasiado desde pequeña.

Conéct@te:

Instagram: @denisefaro

Facebook: /denisefaro

Twitter: @denisefaro

FOTOS: Cortesía Denise Faro