Dedica Ross canción a su papá con el sencillo Chimenea

La cantautora regiomontana Ross despidió el 2020 con el lanzamiento de su primer sencillo llamado "Chimenea", una canción muy personal y especial para ella, donde abre su corazón para compartir sentimientos, y sin duda, ha logrado conectar muy bien con el público.

Esta canción surge tras una pérdida muy importante en mi familia, el fallecimiento de mi papá, un momento muy duro para mí, a partir del cual cambié muchos aspectos de mi vida. Fue la inspiración principal, se la escribí a él, y es una canción muy especial para mí y que mejor que lanzarla como un primer sencillo, expresó Ross.

El público ha recibido a "Chimenea" bastante bien, pues se identifican con la letra y la historia que Ross quiso transmitir en ella.

Me hizo muy feliz saber que a la gente le ha gustado la canción, que se identifican con ella y les despierta muchos emociones. Me di cuenta que son cosas que no sólo me pasan a mí, hay personas que viven lo mismo, con algún ser querido.

"Chimenea" habla principalmente del simple hecho de extrañar, y Ross logró plasmar muy bien ese sentimiento, "Considero que por eso han conectado con la canción y sobre todo en estas épocas que han sido muy difíciles, mucha gente ha tenido pérdidas y 'Chimenea' es para refugiarse en ella".

El lanzamiento de la canción, estuvo acompañado de un emotivo videoclip en el que Ross plasma una bella historia impregnada de sentimientos y emociones.

Lo grabé en uno de mis lugares favoritos, el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León; la historia es muy personal quise hacerlo muy basado en mi vida, una persona interpreta a mi papá y una niña que me representa a mí de chiquita. En el video muestro un collar que mi papá me regaló y que aún conservo llevando a todos lados. Además lo grabé un día después de mi cumpleaños y eso fue algo muy especial.

Ross decidió lanzar esta canción como primer sencillo por lo importante y significativa que es para ella, además para recordar que su papá siempre está ahí con ella.

Para este año, Ross está preparando el segundo sencillo y muchas sorpresas más, que seguro encantarán a sus seguidores.

Será un año lleno de música, ya tengo muchas cosas grabadas en distintos géneros y vendrá una colaboración, ya estoy ansiosa porque escuchen todo, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @rossmx