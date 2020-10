Darkiel lanza el remix del tema Me siento bien

En un intento por contrarrestar el impacto negativo en la salud emocional de las personas debido a la pandemia, el cantante Darkiel se enfoca en transmitir mensajes de aliento al público, y los invita a iniciar cada día agradeciendo lo que tienen.

"Vivimos momentos difíciles, y es necesario que haya artistas que fomenten el ser positivos y hacer lo correcto, que con su mensaje ayuden a valorar el tiempo de calidad ahora que estamos en casa. En mis redes siempre mando ese mensaje, exhorto a mis fans a tomar las mejores decisiones para su vida y que se porten lo mejor que puedan", expresó.

El puertorriqueño reconoció que como todo ser humano ha atravesado por épocas complicadas, especialmente durante su ascenso a la fama, pero el estar rodeado de seres queridos y su fe lo ayudaron a salir adelante. "Vengo desde abajo, pero siempre me mantengo positivo. Siempre me encomiendo a Dios, eso lo hubiese hecho independientemente si fuera cantante o no, pero me ha ayudado a mantenerme en esta industria y seguir con el compromiso".

Para ampliar su mensaje, lanzó el remix del tema Me siento bien, para el cual reunió a un grupo de grandes estrellas conformado por Pedro Capó, Dalex, Afro B, Maffio y Shaggy, cuyo video ya rebasa siete millones de vistas en YouTube a tan sólo un mes de haberse dado a conocer.

Este éxito lo motiva a continuar con su encomienda de alegrar a través de la música, y sobre todo, demostrar al público que el género urbano no sólo se trata de hablar sobre amor y sexo. A la par de este lanzamiento, hace unos días estrenó la serie original de Youtube Bravas, en la que comparte créditos con colegas de la música.

"Es una producción con talento nuevo donde mostramos la importancia de las mujeres en el reguetón. Nuestra productora es Natti Natasha, fue un proyecto muy bonito porque nos reunimos varios reguetoneros, y es un homenaje al sexo femenino. Todos los capítulos están disponibles de manera gratuita", finalizó.