Danny SanJosé pone a bailar a sus fans

El talentoso cantautor guatemalteco Danny SanJosé presentó el sencillo Rumores, una canción muy distinta a lo que ha lanzado anteriormente, pues este tema se caracteriza por melodía más sensual y atrevida, con la idea de alegrar y poner a bailar a las personas en medio de estos tiempos tan complicados que estamos viviendo.

"A partir de algunas experiencias propias, escribí este tema en 2018 allá en Guatemala, junto a mi compatriota el compositor Ancestro; yo estaba pasando por una etapa de rebeldía en mi vida, y me gustaba experimentar mi música, llevándola hacia un sonido y ritmo más sensual. Y Durante estos meses, pensé en que había llegado el momento de desempolvar las canciones guardadas y salió este tema", comentó Danny SanJose.

Junto a la canción, lanzó un video lyric para que todos sus seguidores se aprendan la canción y la canten cada vez que la escuchen.

"Teníamos planes de hacer el video, pero estuve de vacaciones en Guatemala disfrutando a mi familia que hacía tiempo que no la veía, tomé la decisión de rebelarme y alargué mi estancia allá, y cuando regresé a México, ya era tiempo de lanzar la canción y no hubo oportunidad de hacer el videoclip, por eso lanzamos el videolyric que le ha gustado mucho al público".

Con cada sencillo que presenta, Danny tiene gran éxito entre el público, pues su talento es notorio en todos los aspectos, y por supuesto Rumores no es la excepción, pues ha recibido muy buenos comentarios.

"El público estaba muy acostumbrado a lo romántico y a todo lo demás, pero el cambio les cayó bastante bien porque he recibido muy buenos comentarios y quieren que siga haciendo canciones de este estilo, así de sensuales y muy bailables".

Para los próximos meses, Danny prepara más lanzamientos, entre algunos covers de temas que le gustan y cantantes que admira; así como temas nuevos de su autoría.

"Vamos a cambiar un poco el tema, vienen canciones distintas porque estaré jugando y experimentando con otros géneros diferentes, involucrando un poco más el country y el pop. Me gusta muchísimo estar siempre moviéndome y aprendiendo cosas, este cambio seguro nos caerá muy bien a todos".

Justamente para el 30 de abril estrenará un cover, y ya tiene programados distintos lanzamientos para los meses de mayo, junio y julio, así como algunas sorpresas para sus seguidores.

"El 30 de abril lanzaré un cover y el 27 de mayo viene una canción mía llamada 'Me dijo sí'. Además estoy ensayando con los músicos un show que será muy diferente a lo que la gente está acostumbrada porque estaré con 10 músicos en escena, realmente algo muy interesante que esperamos poder mostrar en julio, que ojalá las cosas estén mejor".

El año de la pandemia, aunque ha sido difícil, Danny ha buscado el lado positivo y sin duda, estos meses le han sentado bastante bien para reflexionar y darle un rumbo certero a su carrera profesional.

"Todos necesitábamos pasar por esta etapa para reencontrarnos, volver a estructurar la vida que queríamos y aprender a lo mejor un nuevo camino que quizás no estaba escrito. A mí me dio la oportunidad de trabajar en las canciones que teníamos pensadas, el tiempo de organizarme y de producir bien las letras y canciones, darle su tiempo y cariño a cada una. Puedo decir que a mí personalmente me ayudó muchísimo. Además cada canción es una forma de mandarle esa buena vibra a la gente, considero que cada quien aporta lo que puede y el arte que hace, en mi caso la música que a pesar del mal tiempo, siempre pone de buenas".

Danny SanJose cuenta con una fructífera carrera musical de seis años, tiempo en el que se ha ganado el cariño y corazón del público mexicano, y espera pronto retomar los conciertos para seguir recorriendo la República Mexicana dejando huella con sus canciones.

