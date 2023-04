Daniel Castañeda deleitó al público con un concierto de experimentación musical 

El músico morelense Daniel Castañeda presentó un concierto de Experimentación Musical con Handpan en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), deleitando al público con una propuesta inmersiva muy interesante.

El concierto se realizó en un espacio al aire libre para cerrar la exposición "¡Esquivel! Retro Tropical Sonorámico Sideral", que se presenta en el Museo Sonoro de este importante recinto cultural.

Daniel Castañeda presentó un concierto de experimentación musical que se genera a partir de la ejecución de instrumentos acústicos como el Handpan con medios electrónicos y digitales, que le permite explorar sus posibilidades acústicas y tonales, con el objetivo de proponer imaginarios que van más allá de la realidad, disponiendo al público a ser parte de ambientes sonoros orgánicos que intentan romper la barrera del tiempo y el espacio.

Daniel Castañeda inició su carrera musical a los 15 años con su banda de metal “Ahura Mazda”, posterior a eso, se unió a la banda “Divine Sword” de power metal, presentándose en festivales como el Hell & heaven y en el Centro Cultural del Chopo en la ciudad de México.

Posteriormente, en su búsqueda por encontrar su expresión musical y nuevos géneros musicales, se mudó a la Riviera maya, donde comienza su aprendizaje autodidacta con el Handpan.

"Es un camino de la música en el que como baterista no puedes expresarte o no es común sacar un disco solista. Empecé con el Handpan desde que lo conocí en 2014 a través del internet, ya que era relativamente nuevo porque comercialmente salió en el 2010. Mi inquietud por expresarme fue porque en mis bandas yo producía y grababa, pero no todos jalan parejo, y yo me considero una persona solitaria, entonces decidí hacer mi música y emprender mi propio camino, porque era la forma de hacer lo que yo quería para tener esa libertad de ser tú y que todo sea exactamente cómo lo deseas", expresó Daniel Castañeda.

Asimismo, mencionó que en su camino musical hacer esa transición de la música metal que se caracteriza por ser ruda, a un sonido más ligero y tranquilo que incluso se utiliza para meditar, fue toda una experiencia.

"Realmente fue desde el aspecto de la producción musical, porque a la música que dediqué más de 15 años de mi vida, las producciones musicales son más estilo ochenta, y como músico tienes que escuchar de todo. Yo escucho pop electrónica, qué tiene muchos matices y eso es lo que me llamó la atención, también toco un poco de teclado y sé lo básico para componer y así empecé a experimentar".

En 2019, lanzó su álbum discográfico "Reflections", que incluye siete temas musicales mezclados con la tecnología 8D, que utilizan en los videojuegos y que permite escuchar los instrumentos en los ocho planos auditivos.

"Es una live sesión con improvisación musical en la que mezclo elementos desde producción musical, jazz, ritmos étnicos y hago figuras que suelo crear con la batería, ahora con los dedos".

Respecto al momento de componer su música, Daniel mencionó que es fundamental estar inspirado, y que lo principal es la escala, ya que sobre ella diseña un patrón rítmico que genera la melodía y sobre ella se realiza el acompañamiento y el tema.

"Me imagino algo muy espacial, inclusive la portada del disco es el Espacio, también pienso en luces y planetas. Es esa sensación de estar tranquilos y en paz contigo en un universo, solo eso me imagino al componer".

Durante la presentación, Daniel interpretó algunos temas del disco "Reflections", así como su lanzamiento más reciente "Sweet Steps", que ya está disponible en las plataformas digitales.

Sin duda, el espacio al aire libre y la música de Daniel, generaron el ambiente perfecto para este concierto, que el público disfrutó al máximo.

Conéct@te:

Instagram: @dan_casta

Facebook: Daniel Castañeda Handpan/Drummer