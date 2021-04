Daniel Barahona evoluciona de la escritura a la música

Con tan sólo 15 años de edad el joven Daniel Barahona, originario de Costa Rica ha cosechado una serie de éxitos como escritor y ahora está dispuesto a conquistar al público con su música, algo que le ha apasionado desde pequeño.

En 2020, publicó el libro El verdadero éxito que habla sobre cómo el éxito realmente se trata de algo interior y no exterior. Con su experiencia nos intenta ayudar a ser una mejor versión de nosotros mismos con consejos que ha aprendido de su familia sanadora. En entrevista, nos cuenta sobre su proceso de creación.

"En 2019 estaba empezando a crear contenido de valor, a compartir frases y fue algo que me gustaba porque ayudaba a las personas en línea, recibía mensajes y comentarios de la gente que estaba inspirando como adultos, jóvenes y adolescentes".

En aquel momento, Daniel tenía 13 años de edad, y al ver lo que estaba logrando en las redes sociales, su padre lo motivó a escribir un libro, sin embargo, muchas personas no creyeron en él, situación que en lugar de ser un obstáculo, lo motivó aún más.

"Mi papá me dio la idea de sacar un libro, y al principio yo dije, no estás loco nunca voy a escribir un libro, pensé que estaba bromeando, porque yo no sabía de qué hablar, no tenía un título, no tenía el conocimiento, ni experiencia necesaria. Tenía mucho miedo de lo que fueran a pensar los demás, pero un día desperté con ganas de hacerlo para ayudar a los demás y empezar una nueva etapa de mi vida. Le conté a mis amigos del colegio que estaba escribiendo un libro y lo primero que hicieron fue desmotivarme demasiado, recibía insultos y se pusieron en contra de lo que creaba y compartía, pero tuve el apoyo de mi familia y de la gente que me quiere, y seguí adelante".

Para escribir el libro, Daniel comenzó con preguntas muy básicas y generales, además de expresar sus experiencias adquiridas en talleres y en la vida misma.

A un día de haberse público, el libro El verdadero éxito se convirtió en Bestseller en la plataforma de Amazon llegando a muchas personas alrededor del mundo.

"Gracias a esto aprendí a ver que realmente no existen obstáculos, todas son oportunidades. Lo malo que pasó lo tomó como oportunidad para crecer y aprender, todo pasa por algo".

Con esa idea de que toda experiencia deja una importante lección, Daniel se motivó aún más para demostrar que todo es posible.

"Estoy muy contento porque gracias al libro ayudo a personas jóvenes y adultas, pero también es algo que me ayudó mucho a mí, sobre todo a aprender de todo el proceso, a ver y enfrentar esos miedos, dejarlos ir, quitar limitantes y viejos pensamientos de mí para cumplir mis sueños".

Con las ganas de seguir adelante y continuar su carrera, ahora se aventura a la música y el próximo 24 de abril lanzará su primer sencillo "Libre soñar" en las distintas plataformas digitales.

"En mi familia hay muchos músicos, es algo que ya lo traigo en la sangre. Desde niño, la música ha sido algo importante en mí, o me alegraba el día o me hacía sentir imparable y el más poderoso del mundo, me imaginaba saltando por los aires. A los ocho años empecé en la percusión, en la guitarra, ukelele y cantaba opera. Me gusta expresarme de esta manera porque llega al inconsciente y es muy poderosa, cambia la forma que ves la vida y cómo te sientes". Para la creación de este tema, Daniel trabajó junto a su hermano que es su productor.

"Trabajé mucho a la distancia con mi hermano, mandándole audios e ideas, pero nunca encontramos la canción definitiva. Un día fui a visitarlo empezamos a tocar y salieron unas letras y melodías que nos encantaron, mi mamá me ayudó a agregar unas cosas y todo quedó en forma".

Conéct@te:

Instagram: @imdanielbarahona