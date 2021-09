Daniel Arenas es un superhéroe de telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”

Irán Castillo con Daniel Arenas protagoniza la telenovela adaptada por la productora Lucero Suárez del original argentino que estrena este lunes 6 en Las Estrellas a las 18:30. Jorge Salinas, César Évora y Marcelo Córdoba, completan el elenco de S.O.S. Me estoy enamorando, junto al pequeño Leonardo Herrera como Federico, quien ha creado a su ídolo, un superhéroe de carne y hueso llamado el Capitán Águila (Daniel Arenas).

En un tono de comedia con pinceladas de drama, los protagonistas vivirán dificultades en la cotidianeidad, superados por el amor y en familia, como se revela desde el primer capítulo de los 94 de la trama.

“Es un honor para mí interpretar a este personaje tan maravilloso, que es el Capitán Águila me siento honrado porque amo a los niños”, dijo Daniel Arenas, quien da vida a Alberto, el administrador del negocio familiar de serigrafía y grabado.

“Con Alberto me siento identificado por la virtud que tiene de amar a su familia, no me cuesta trabajo porque defiende a capa y espada a su familia, como yo en la vida real. Tiene empatía conmigo por el amor por los niños, lo traigo desde pequeño, tengo en casa a 13 sobrinos y siempre me he considerado un soñador, es mi mejor regalo hacer las escenas del Capitán Águila tan tiernas, lo llevaré en el corazón por siempre”.

Lucero Suárez, tras destacar que la telenovela es dirigida a la familia señaló que “los personajes carismáticos me llamaron la atención, son muy humanos y sobre todo me gustan porque abordan dos discapacidades, una de ellas la ceguera de Vicente”, refirió del personaje que interpreta Jorge Salinas.

Irán Castillo, repite la experiencia de trabajar junto a la productora, 17 años después de su primer proyecto. “Es diferente porque ahora siento que ya soy otra persona. He cambiado mucho, después de 17 años, mis percepciones son otras, valoro de diferente manera las cosas como en mi vida personal y en mi trabajo. S.O.S. Me estoy enamorando, para mí es algo bien bonito, le agradezco este personaje tan lindo”.

Ella interpreta a Sofía, una psicóloga que trabaja en la Fundación Campoamor en un colegio, “tengo un hijo que es Fede, estou separada de Diego, su papá, (Juan Martín Jáuregui), pero nos mantenemos en contacto, porque mi prioridad es mi hijo. Ya no quiere enamorarse, sin embargo, aparece Alberto y de nueva cuenta mi corazón late y este amor es el motor de la historia”.

El actor Jorge Salinas reconoce que es un reto encarnar a Vicente, un hombre que se quedó ciego, lo cual ha provocado en él ser amargado y enojón, a quien la vida lo llevará en una segunda oportunidad en el amor. Y para recrear a su personaje, se apoyó con el standupero Alexis Ojitos de huevo. “Con la pandemia era difícil tomar clases, entonces Alexis me dio clases en su casa y poco a poco a través del personaje de Vicente, lo he recreado, no es nada sencillo y a lo mejor lo que proyecte en la pantalla dista mucho de la realidad, sin embargo, es un reto para mí y el esfuerzo lo estoy haciendo”, describe.

César Évora es Leopoldo, padre de Sofía y esposo de Elsa (Yolanda Ventura), “vivo en la bigamia con mucho humor a veces con costuras dramáticas. Realmente es un hombre con gran creatividad, sale de cada situación de manera airosa y no deja de ser peligroso su estatus, es un personaje maravilloso”, comentó el actor.

Mientras que al intervenir Ana Patricia Rojo, en su regreso a las telenovelas y en su segunda experiencia con la productora, ya que hace 20 años atrás coincidieron en El noveno mandamiento, relató que “Inés, la mujer que encarno, es un personaje muy humano, que se enamora del hombre equivocado y toma la decisión de permanecer a su lado”.

Nuria Bages, es Delia Cano, la madre de Alberto Muñoz Cano; es una muy buena madre, sin embargo; tiene un gran defecto de su vida, le gusta jugar y eso la lleva a perder dinero y a causar problemas internos en su familia.

Marcelo Córdoba, Omar, es un hombre que buscará el amor de Sofía en base a su puesto en la fundación en la que ella trabaja. Además, es una persona que delinque y a quien tarde que temprano lo van a descubrir por sus acciones ilegales.

Pedro Pinto, quien condujo la presentación, es Gotcha en la historia, también actúan Dariana Romo, Pierre Angelo, Manolo Bonfiglio, Lourdes Reyes, Jorge Trejo.