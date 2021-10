Dalú, la séptima expulsada de MasterChef Celebritity México 2021

“Los dos son cantantes, los dos son de Sinaloa, pero uno se va a tener que ir, quien sale de la cocina MasterChef es… ¡Eres tú Dalú”, con estas palabras de parte del chef Joserra, la cantante y compositora sinaloense, recibe la mala noticia de ser la séptima expulsada del reality de arte culinario semanal.

Tomada de la mano de su paisano Germán Montero, puesambos estuvieron en la cuerda floja, tan sólo por detallitos de su platillo con proteína de pulpo, Dalú, de 25 años, recibió la noticia. ¿La razón? Exceso de grasa y sal en su platillo.

“La experiencia para mí en MasterChef fue de mucho aprendizaje, estoy contenta, muy agradecida por la oportunidad. Y bueno, pues me sabe raro, estar eliminada, en sí es algo que nunca había experimentado.

“Me voy con una sonrisa, yo dije me voy a arriesgar y me pregunté qué pasa cuando te arriesgas o ganas o pierdes, pues aquí me tocó perder”, declara Dalú, la ex académica.

El Chef Joserra detalla del porqué es expulsada Dalú y a su lado Germán Montero, salvado por un pelito de gato:

“De ambos, la proteína -pulpo- perfectamente elaborada, los adobos bien hechos. Degustamos una salsa pésima, pésimamente pesada, por un lado cantidad de grasa muy pesada en la salsa -chimichurri-, y cantidad exorbitante de sal. Teníamos un elemento de guarnición que estaba confitada en grasa. Y, esta es la resolución”, expuso

Antes, de dictaminar quién era el eliminado, el chef Adrián Herrera, no podía creer que del equipo formado por los mejores cocineros hasta la sexta semana como son David, Paco, Aristeo, Germán y Dalú, se fueron al reto de eliminación con su respectivo mandil negro a preparar su platillo con pulpo. “Es insólito, siempre que ponemos un pulpo aquí en la cocina, al calificarlo no se puede comer o queda como paté, lo bueno que la persona que se va hoy es con un plato bien hecho, no se va derrotado, no se va humillado, dando lástima, arrastrándose; afortunadamente no es el caso hoy. En general los felicito un trabajo extraordinario que hicieron con el pulpo”.

Así, los concursantes David, Paco y Aristeo, se les pidió subir al balcón, quitándose el mandil negro; y al quedar solamente Dalú y Germán Montero, el segundo, expresa: “estoy en una situación complicada y espero no volver a repetir… Ya valió, ya sólo quedamos Dalú y yo… La morrita es muy sonriente, linda niña”.

Y tienen frente a ellos a la chef Betty, quien les dice antes de que se dé el veredicto, de que uno de ellos será expulsado: “Me da mucho gusto que mis vecinos del norte hayan pisado la cocina de MasterChef con tanta presencia, pero uno se tiene que eliminar”.

Lo que aconteció en la noche del pasado viernes primero de octubre, fue que no siempre van a estar en la cuerda floja los que realmente incurren en una mala cocción de su proteína como concursantes, sino hasta los muy buenos caen en reto de eliminación.

MasterChef Celebrity México 2021, se transmite en Azteca Uno, cada viernes a las 19:30 horas.