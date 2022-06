Cuestionario Proust - Laura García

Nacida en Madrid, España, Laura llegó a México en el año 2000, donde poco después comenzó a destacar por su participación en el programa “La dichosa palabra”, que se transmite por Canal 22. Naturalizada mexicana en 2007, también se ha dedicado a la conducción y a promover la lectura, además de haber publicado los libros Enredados (2015) y Funderelele (2018).





¿El principal rasgo de tu carácter?

Alegría





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No tener preocupaciones ni angustias, poder disfrutar de tiempo sin prisas y de buena compañía mientras se sueña planeando un futuro





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Soy muy desesperada





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La ambigüedad





¿Tu gran miedo?

Que todo cambie y se desmorone de un día a otro. Ya me ha pasado, se siente un vértigo horrible





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Ilusionada en general, cansada físicamente y planeando solo un día a la vez





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No me considero una persona extravagante, pero supongo que mis gastos en vuelos podrían serlo para mucha gente, así que diría que ese





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Qué difícil pregunta. Creo que sería la justicia, porque todo es relativo y a veces hay muchas verdades en un solo hecho. Pero también señalaría la fortaleza, pues nos presionan para ser fuertes y estar siempre bien y eso nos causa mucha ansiedad y querer aparentar lo que en realidad no sentimos. Se vale tener debilidades y que no sean tan cruelmente criticadas





¿La persona viva a la que más admiras?

Hace un par de años me convertí en mamá, así que ahora mismo mis heroínas son todas las mujeres que están criando bebés, las admiro profundamente y las aplaudo cada minuto del día. La red de apoyo que se crea en esos círculos es una lección de vida que ayuda a entender qué hacemos en este mundo





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Todas las que están en un puesto de poder y relevancia en el que pueden hacer un cambio para mejorar la vida de la gente y lo usan para su propio beneficio y hacen daño conscientemente





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Uso mucho “gracias”, soy muy consciente de lo afortunada que soy y me gusta tenerlo en mente; grito mucho “yijaaa” para darme fuerzas al iniciar un proyecto o una presentación y suelo cantar para romper el hielo o la tensión o hacer reír en situaciones inesperadas





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando la verdad puede provocar un daño innecesario y la mentira no es perjudicial ni grave. Pero no suelo mentir, porque no sé hacerlo bien y me cuesta mantener la mentira así que me resulta más fácil decir la verdad porque es más recordable y me hace meterme en menos líos





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que sea observador, que escuche, que sea responsable, que tenga sentido del humor. ¡Y que baile!





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La solidaridad, la sensibilidad, la valentía, la autonomía





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Ahora mismo, mi hijo





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Creo que en todos los lugares he tenido algún momento de felicidad que extraño y mantengo en el corazón. Tiendo a quedarme con esos recuerdos y sacarlos cuando llegan los momentos no tan felices, porque en todas partes también ha habido de esos. Pero seguramente haya sido en algún viaje, mirando el horizonte, desde alguna altura y con algún vinito en la mano





¿Qué talento te gustaría tener?

Saber usar la tecnología y dominar lo que va saliendo. Me siento siempre atrasada en eso y llegando tarde a todos los adelantos, que aprendo a medias





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ser menos acelerada





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Poder hacer lo que me gusta y vivir de ello. Lograr las metas que me he propuesto y sorprenderme con las que no estaban planeadas y llegaron





¿Dónde te gustaría vivir?

Ufff, es un lugar que reúne características de muchos lugares en los que he estado: Un lugar seguro, tranquilo, sano, sin contaminación, donde se pueda caminar, con buen clima, donde estén mis amigos y mi familia cerca, con actividades culturales y en la naturaleza, en una casa con mucha luz, poco ruido, que se vea verde y, puestos a pedir, que tenga una jacaranda en la ventana





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis seres queridos





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

No me identifico, pero lo admiro y me encantaría haber podido acompañar en un día de su vida a Hipatia de Alejandría. Su historia, su tiempo y su legado me parecen fascinantes





¿Tu pasatiempo favorito?

Las sobremesas con amigos, las fiestas en las que se baila, leer en la playa y mirar la luna y las estrellas en la noche





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En algo que no tenga memoria para no saber qué fui en vidas pasadas. Que la vida me sorprenda como si fuera la primera vez





¿Cómo te gustaría morir?

Sin enterarme. Dormida, en paz, habiendo podido decirle a la gente que quiero que la quiero





¿Tienes un lema?

No tengo uno de vida, tengo alguno según el momento que estoy viviendo. Ahora tengo muy presente la idea que recuerda que nada es para siempre, que todo lo bueno y lo malo en algún momento acaba, así que hay que tratar de disfrutar lo bueno cuando llega y aguantar lo malo mientras pasa. Me ayuda a sonreír más”.

