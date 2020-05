"Cuando te vuelva a ver" es el nuevo tema de Pablo Sauti

El cantautor mexicano Pablo Sauti, ha cautivado el público con el tema "Cuando te vuelva a ver", el cual transmite una serie de sentimientos que expresan lo que estamos viviendo actualmente con el confinamiento por el Covid-19.

"Es un tema que compuse para mí y no necesariamente pensaba sacar, lo escribí en un momento personal y complicado que pasé. Por la cuarentena, quedé separado de mi pareja porque se fue a Estados Unidos a ver a su familia, y pensamos que esto pasaría rápido, pero no, se ha extendido y de ahí surge la ansiedad e incertidumbre, es así como nace este tema, para expresar lo que muchos sentimos en estos momentos tan difíciles", expresó Pablo Sauti.

A pocos días de haber lanzado este tema, ha tenido muy buena aceptación por parte del público, quienes se identifican con la letra, por lo que ha recibido muy buenos comentarios a través de sus redes sociales.

"La canción ha gustado mucho y ha tenido buenas reacciones por parte del público, realmente estoy muy conmovido porque la gente me escribe para agradecerme y decirme que se identificaron mucho con la canción, incluso me han escrito de lugares que yo ni me esperaba; entonces en algunos medios, subí el vídeo con subtítulos porque me parece que la letra es bonita, pero no esperaba que me escribieran de países como Japón, para decirme que les ha gustado el mensaje y eso es lo mejor de todo esto. Es algo increíble porque como músico es lo que nos conmueve y motiva a seguir haciendo música porque es una manera increíble de conectar con la gente".

Antes de la pandemia, Pablo había estado cantando y presentándose en diversos lugares, que ahora tuvieron que cerrar. Asimismo, tiene planes de una gira por la República Mexicana, que aún no sabe si se realizará. Sin embargo, durante la cuarentena, ha aprovechado el tiempo para seguir haciendo música, además de practicar otras actividades que lo mantienen con buen ánimo.

“Tenemos planeada una gira para julio y agosto por varias partes de México, pero realmente no sabemos qué va a pasar, y por ahora no tenemos nada con certeza porque vamos día a día. El lado positivo de todo esto, es que tengo el estudio en mi casa y gracias a Dios puedo seguir componiendo y produciendo, las dos cosas que me motivan en el día, porque me levanto y sé que tengo todas mis herramientas para seguir haciendo música, además he estado haciendo ejercicio y practicando la meditación, porque me mantienen con buen ánimo y contento en estos momentos”.

Desde muy pequeño, Pablo expresó su interés por la música y dio muestra de su talento nato, por lo que comenzó a prepararse a temprana edad, siempre con la firme idea de que esto quería hacer para toda la vida.

“Empecé en una academia musical para niños y me encantaba ir y las personas que manejaban la academia, se dieron cuenta de esto y por alguna razón estaban muy conectados en la industria de la música entonces me llamaron para grabar coros en discos de distintos artistas, incluso me invitaron a hacer coros a un concierto de Maná y Fobia en el Auditorio Nacional. Después estudié música en Berklee en Boston, una escuela muy reconocida y tuve la fortuna de que me aceptaran, terminé la carrera y estuve componiendo y produciendo mucha música para películas comerciales; también produje a algunos artistas como Alexander Acha y Mane de la Parra. Y en eso estuve hasta que decidí sacar mi proyecto, era algo que siempre había querido pero me daba miedo, sin embargo, fue algo muy bonito porque la recepción ha sido increíble y estoy muy agradecido”.

Pablo se ha visto influenciado por distintos músicos, como Alejandro Sanz, Juanes, Luis Miguel, Bruno Mars y J Balvin., y además de componer sus propios temas, disfruta mucho interpretar covers.

“Una canción es de quien la hace suya, me encanta componer y dejar plasmado todo lo que llevo dentro, pero a la vez hay muchas canciones de gente que no conozco pero que tienen una magia increíble y cuando uno las canta e interpreta, también es maravilloso conectarse con este sentimiento”.

Conéct@te:

Instagram: @pablosauti

Facebook: /pablosauti

Twitter: @pablosauti