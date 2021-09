¿Diversión sobre drama? Las series favoritas de los Emmys son...

La diversión se impone al drama en la gala de esta noche. Ted Lasso de Apple TV+, es la serie más nominada al Emmy, con 13 menciones y ya tiene en su bolsa tres trofeos por los premios creativos que se entregaron el fin de semana pasado; casi ganada también la categoría principal de Mejor Serie de Comedia, a menos que Hacks o The flight attendant interfieran en su camino.

Otro premio casi seguro para Ted Lasso, es el de Mejor Actor en una serie de Comedia para su creador y protagonista, Jason Sudeikis, quien ya se llevó el Globo de Oro por este personaje.

Esta historia podría sumar otros premios en las categorías de Mejor Actor de Reparto, donde tiene cuatro nominados: Jeremy Swift, Nick Mohammed, Brett Goldstein y Brendan Hunt, estos dos últimos como los favoritos, igual que la categoría femenina, donde Juno Temple y Hannah Waddinham figuran para ganar.

Si hay una serie que le puede quitar el triunfo a Ted Lasso es Hacks, la comedia de HBO Max sobre una brillante comediante de Las Vegas en crisis de reinvención. Su protagonista, Jean Smart, tiene casi asegurado el premio como Mejor Actriz en una Serie de Comedia y Hacks puede dar la sorpresa en otras categorías como Guion o Dirección.

Wandavision, la primera serie televisiva de Marvel, suma ocho nominaciones. La serie ya le otorgó a Marvel Studios sus primeros tres premios de TV en los Emmy Creativos, pero esta noche podría hacer historia en la gala estelar.

Las apuestas corren a favor de Kathryn Hahn que por su trabajo como la malvada Agatha Harkness se apunta como la favorita a Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie. Paul Bettany podría dar la sorpresa como Mejor Actor si Hugh Grant no se cuela por su trabajo en The undoing.

A pesar de la tendencia por la comedia, Elizabeth Olsen, protagonista de Wandavision, tiene pocas posibilidades de brillar esta noche, pues sus principales contendientes como Mejor Actriz son Kate Winslet por Mare of easttown y Anya Taylor-Joy por Gambito de dama, que fue la máxima ganadora de los Emmys creativos con nueve premios; de los seis trofeos por los que aspira esta noche también puede llevarse el principal de Mejor Miniserie. Claro, si las producciones de HBO Max, Mare of easttown o I may destroy you, no dan alguna sorpresa.

Para el drama, la principal contendiente (como en las últimas tres ceremonias) es The crown, que se apunta para ser la triunfadora de la noche. En los premios creativos ya se alzó con cuatro preseas.

De las 11 nominaciones que tiene, podría ganar como Mejor Serie, Mejor Actriz para Olivia Colman, Mejor Actor para Tobias Menzies y Mejor Actriz de Reparto, donde compiten Gillian Anderson (Margaret Thatcher), Helena Bonham Carter (Princesa Margarita) y Emerald Fennell (duquesa Camilla Parker). Casi seguros tiene los premios para Guion y Dirección.

La entrañable historia de Star wars, The mandalorian, que ya se llevó siete Emmys creativos, tiene cinco nominaciones de las que el triunfo podría llegar en la categoría de Mejor Guion para Dave Filoni o Jon Favreau que se enfrentan entre sí.

Para esta noche no hay que perder foco en otras series como Pose, de FX, con cinco nominaciones, una de ellas para MJ Rodríguez que podría ser la primer actriz trans en llevarse un Emmy principal; Hamilton, el musical de Broadway llevado a la pantalla por Disney+ con nueve; Lovecraft country y I may distroy you, ambas de HBO y con seis menciones; así como The handmaid’s tale, que si bien tiene 11 nominaciones podría irse con las manos vacías.

La ceremonia 73 de los Premios Emmy será conducida por Cedric the Entertainer. A diferencia del año pasado, le premiación que se realizará en Los Angeles tendrá invitados presenciales, aunque muy pocos debido a las restricciones por Covid-19. La transmisión en Latinoamérica podrá seguirse a las 19:00 horas por TNT, canal que emitirá un pre show una hora antes. Con información de Belén Eligio





DATO

Netflix encabeza las nominaciones con 29. Le sigue HBO con 28 y Disney+ con 22. HBO Max y Apple TV+ tienen 13, mientras Hulu suma 14