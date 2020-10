CSI celebra 20 años de combatir el crimen

El 6 de octubre del 2000 se emitió el primer capítulo de CSI, una serie creada por Anthony E. Zuiker que retrataba el día a día de los investigadores forenses estadounidenses, y cómo a través de su colaboración con los detectives resolvían crímenes. Su éxito se extendió durante 15 temporadas, y derivó en tres spin offs: CSI Miami, CSI Nueva York y CSI Cyber.

En cada episodio se mostraba detalladamente cómo se analizaba la evidencia en los laboratorios de la policía, qué técnicas usaban los científicos para reconstruir los hechos, e incluso qué recursos empleaban los criminales para tratar de ocultar sus huellas. La idea de adentrarse dentro de este mundo surgió luego de que Anthony viera una serie documental.

“Era un programa llamado Los nuevos detectives, hubo un episodio en particular había una porrista que presuntamente había sido asesinada por un fotógrafo. En el carro que confiscaron, había un cabello muy largo pegado en el asiento, y todavía tenía el folículo. La evidencia mostraba que probablemente murió en una especie de lucha, el folículo en particular era la evidencia.

“Me di cuenta que un cuerpo por sí sólo puede resolver un crimen, porque nos da pistas. Entonces pensé que el punto de vista forense era ideal para un show de policías. La forma en que presentaron los hechos capturó mi imaginación, y me llevó a investigar sobre la ciencia forense, escribí el primer guion en tres días”, apuntó.

El interés del público por ese formato provocó que otras producciones, como La ley y el orden o NCIS, imitaran el estilo de las investigaciones que se presentaba CSI. Con ello, sentaron las bases de una fórmula que inició el auge de los dramas policíacos en la televisión.

Pero no sólo inspiró a los escritores, también hubo un aumento en el número de solicitudes para ingresar a la policía durante el período en que se emitieron las primeras temporadas, según señaló Anthony.

El productor Barry O´Brien subrayó que este show permitió a los espectadores ver cómo la ciencia forense complementa el trabajo policial, razón por la cual la franquicia ha mantenido su legado durante todos estos años.

"La premisa del programa es que el criminal o un asesino siempre entra a una escena del crimen y deja o se lleva algo. Las audiencias han estado a la altura para formar parte de ese proceso, de repente todo el mundo sabía sobre el ADN, cuáles son las distintas formas de analizar una evidencia, y qué podrían hacer los investigadores con ella”.

Dentro del elenco de la franquicia desfilaron grandes estrellas como Laurence Fishbourne, William Petersen, Gary Sinise, Sela Ward, Emiliy Procter y David Caruso. Este último dio vida a uno de los personajes más entrañables de este universo: el detective Horacio Cane. O'Brien apuntó que la bondad que el actor imprimió en ese papel fue uno de los pilares para el éxito de CSI Miami, y su manera de trabajar debería ser un ejemplo para los detectives de la vida real.

Uno de sus principios era el respeto hacia el otro, sin importar si era un criminal o no. Por ello, el productor lamenta que la serie haya llegado a su fin, ya que les encantaría mostrar su postura en torno a las agresiones de policías hacia la comunidad afroamericana.

"Si tuviéramos la suerte de seguir produciendo el show, abriríamos la narrativa a todos los hechos que pasan en las noticias, especialmente el papel de las fuerzas policíacas a lo largo del país. Horacio (personaje principal de CSI) nunca hubiera tolerado esta falta de sensibilidad a las minorías. Está mal en todos los niveles, y me hubiera encantado la oportunidad de decir esa historia en la serie", subrayó.

Anthony se pronunció a favor de las fuerzas policiacas, y expresó su deseo de que los programas actuales se enfoquen en mostrar este lado amable que asegura predomina en la mayoría de los oficiales. El creador opina que pese a que haya ciudadanos que infrinjan la ley, es deber de la autoridad protegerlos y servirlos.

“Hay policías muy buenos allá, aunque también hay algunas ´manzanas podridas´. Su trabajo es muy difícil, no me puedo ni siquiera imaginar el tener que estar parados 11 o 12 horas haciendo esa labor tan estresante y peligrosa. Es muy violenta, y a veces los medios no ayudan, porque muestran los incidentes una y otra vez, y eso influye de manera negativa al público. Espero que las cosas cambien después de las elecciones, y que la gente se una en lugar de dividirse”.

Para conmemorar este 20 aniversario, el canal AXN transmitirá hasta el 1 de noviembre un maratón de la serie todos los días a partir de las 10:55 horas.

DATOS CURIOSOS

-Anthony realizó investigación de campo con el departamento de policía de Las Vegas antes de empezar a escribir.

-El capítulo final de la quinta temporada de CSI fue dirigido por Quentin Tarantino, quien era gran admirador de la serie.

-Los personajes principales Grissom y Catherine, están inspirados en dos detectives que Anthony conoció durante su estancia en Las Vegas. Sus nombres eran Daniel Holstein y Yolanda McCrery.

-La comedia Two and a half men hace un homenaje a CSI: Miami en el episodio Fish in a drawer, en el que el nuevo esposo de Evelyn (la matriarca de la familia) es asesinado el día de su boda.

LA FRANQUICIA

CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION

Primera emisión: 6 de octubre del 2000

Temporadas: 15

Número de episodios: 337

Principales protagonistas: William Petersen, Marg Helgenberger, Jorja Fox, George Eads.

CSI: MIAMI

Primera emisión: 23 de septiembre del 2002

Temporadas: 10

Número de episodios: 232

Principales protagonistas: David Caruso, Emily Procter, Adam Rodríguez, Jonathan Togo.

CSI: NUEVA YORK

Primera emisión: 22 de septiembre del 2004

Temporadas: 9

Número de episodios: 197

Principales protagonistas: Gary Sinise, Melina Kanakaredes, Sela Ward, Eddie Cahill.

CSI: CYBER

Primera emisión: 4 de marzo 2015

Temporadas: 2

Número de episodios: 31

Principales protagonistas: Patricia Arquette, James Van Der Beek, Bow Wow.