Corona Capital revela su cartel 2024: qué artistas vienen a México

El Corona Capital está de regreso para su versión 2024, el festival anunció a su cartel para este año y viene con grandes sorpresas, pues entre ellos están bandas y artistas como Green Day, New Order, Toto y Paul McMartney entre muchos otros.

Hoy por la mañana, Toto sorprendió a todos tras "filtrar" el cartel del Corona Capital 2024 a través de su cuenta de Instagram, en donde dio a conocer que sería parte de dicho festival.

Unos minutos más tarde, el mismo Corona Capital destapó su cartel para este 2024, destacando entre sus headliners las siguientes bandas y artistas:

Green Day

New Order

Toto

Shawn Mendes

Paul McMartney

Melanie Martínez

Queens of the Stone Age

Empire of the Sun

Además, Beck, The Mars Volta, Black Pumas, St. Vincent, Natalie Jane, Water From Your Eyes, Cavetown, Crystal Fighters, The Vaccines, Tora, Nico Vega y Leon Bridges, también forman parte del cartel.

Despiértenos en noviembre. 💙#CoronaCapital24 #PreventaCitibanamex: 25 de junio a partir de las 2pm.



Diseño: KII pic.twitter.com/ls3KZjJXp9 — Corona Capital (@CoronaCapital) June 20, 2024

¿Cuál es el precio de los boletos?

La preventa de boletos para el Corona Capital iniciará el 25 de junio. Los precios no se han dado a conocer, pero el año pasado oscilaron entre los 5 mil 126 pesos (en Fase 1) hasta los 8 mil 365 (Fase 4) por Abono General.

¿Cuándo y dónde será el Corona Capital?

Paul McCartney cerrará la edición 2024 del Corona Capital que se celebrará del 15 al 17 de noviembre, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para llegar al Corona Capital las estaciones del metro más cercanas son "Ciudad Deportiva" y "Puebla".