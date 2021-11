Corona Capital 2021 reciba a más de 59 mil asistentes en su primer día

Con la misma energía que se vivía antes de la pandemia, el Corona Capital regresó al ruedo luego de cancelar su edición 2020. De acuerdo con los organizadores, en la edición 2021 convocó a 59.600 asistentes.

La celebración de la música, el baile y los amigos reencontrándose en una gran pista de baile volvió a vivirse con la primera fecha de este encuentro musical que tuvo entre sus actos principales a Tame Impala y Bleachers, luego de que Disclosure y The Kooks cancelaran su participación de último momento.

Gossip LP se reencuentra con su público mexicano en el Corona Capital

Disclosure canceló su participación el sábado, debido a que uno de sus integrantes sufrió un percance de salud.

“Guy ha sufrido una seria intoxicación por comida y una infección estomacal. Estamos en la Ciudad de México, tenemos todo el día doctores entrando y saliendo tratando de que se sienta mejor pero no está funcionando”, dijo su hermano Howard Lawrence en una storie de Instagram.

“Tengo que anunciarles que no vamos a estar tocando esta noche. Hemos trabajando con los promotores (del evento) para tratar de tocar para ustedes este fin de semana. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Los mantendremos al tanto. Lo sentimos”, añadió el músico.

Disclosure era una de las bandas principales del Corona Capital 2021. Y debido a su cancelación, el espectáculo de LP que estaba programado en el mismo escenario a las 18:50 horas, se retrasó para tomar su lugar a las 20:50 horas.

Esta es la tercera cancelación que sufre el cartel del Corona Capital. St. Vincent fue la primera que anunció que no se presentaría esta sábado debido a que un miembro de su banda dio positivo por Covid-19.

La noche del viernes, The Kooks anunció que no se presentarían en el festival debido a que el frontman de la banda se convertiría en papá. “Nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse", publicó la organización del evento.

UNA FIESTA ANHELADA

Desde las 13:00 horas las puertas rumbo a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez se abrieron. Cientos de fans pasaron por los protocolos sanitarios que este año solicitaban el comprobante de vacunación o una prueba negativa de Covid-19. Además de una toma de temperatura y el uso obligatorio de cubrebocas.

Claro, este último requisito fue únicamente un requisito de acceso, porque ya adentro desapareció del rostro de la mayoría de los asistentes que vivieron el festival como hace dos años. Hubo quienes mantuvieron la mascarilla la mayor parte del tiempo, pero a la hora de echarse una chela o un cigarro desaparecían y conforme avanzaba el día, se veía a menos personas usando el cubrebocas.

Por aquí parece que nadie conoce el Covid-19. Y la petición de los organizadores por mantener la sana distancia resultó un absurdo. Quienes estuvieron en el tumulto viendo, por ejemplo, a Bleachers, en uno de los cinco escenarios lo comprueban. Cada que daba inicio un acto, los fans se acercaban más y más al escenario para estar lo más adelante posible; sin importar si apachurraban o se encimaban al otro, el chiste era vivir el momento.

Y aunque el aforo se mantuvo al 100 por ciento, lo cierto es que la presencia del público fue inferior a la de años pasados. Se notaba desde la entrada, pues quienes llegaron entre las 13:00 y 17:00 horas pasaron sin siquiera hacer fila en los accesos traseros. El estacionamiento se veía con algunos espacios vacíos. Y adentro las caminatas fueron más cómodas que en años anteriores.

Comprar cerveza o recargar la pulsera -que era la única forma de pago que se aceptó dentro- fue rápido. Las líneas de gente esperando turno fueron visiblemente menores a la de años anteriores.

El ambiente fue festivo y hubo quienes lo disfrutaron como si fuera el primer o el último concierto de sus vidas. Desde SG Lewis tocando Chemicals o echándose unos covers ochenteros hasta el saxofón y el sonido popero con tintes soul de Bleachers, que entonó sus éxitos Rollercoaster y How dare you to want more para prender el ambiente.

Al cierre de esta edición, se esperaba la presencia de Tame Impala, pues con la cancelación de Disclosure, este se convirtió en el acto principal con el que concluiría el primer día de actividades. Para este domingo se tiene prevista la participación de Twenty One Pilots y Royal Blood.