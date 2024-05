Conciertos en foro The Pit: Tributos de rock, música urbana y reggae

El foro The Pit de Cuernavaca trae mucha música para finalizar mayo y empezar junio, desde conciertos de reggae, tributos de rock y presentaciones del género alternativo, ¡tú eliges! Sigue leyendo estos son los artistas que se presentan.

Surfistas del sistema

El trío argentino integrado por Fran Frione, Achaval y Rama Vázquez llega a Cuernavaca el próximo 31 de mayo, la cita del concierto es a las 20:00 horas y los artistas invitados serán: Los Vetls. Los boletos puedes comprarlos a través de este enlace, te dejamos aquí los precios:

Preventa: 350 pesos

Entrada general: 400 pesos

Entrada general + meet and greet: 550 pesos

Hector Guerra

Para iniciar con sazón el mes, el artista mitad boliviano y español trae su estilo urbano, hip-hop, cumbia y reggae a Cuernavaca el próximo sábado 01 de junio a las 20:00 horas. Los invitados especiales para este show son: Aztek 732 y Cristhian Riveros.

Compra tus boletos en este enlace, el costo es de 100 pesos.

Tributo: "El rock no ha muerto"

El rock no podría faltar, el próximo 19 de junio a las 21 horas habrá una disputa entre lo clásico y moderno, mientras que la banda Dr. Who hará un tributo a The Cure; Red Moon se encargará de representar a The Black Keys.

Los boletos los puedes comprar en la página de Passline y tienen un costo de 150 pesos en preventa y 200 pesos en taquilla el día del evento. Los invitados especiales serán “Løttus”. ¡No te lo pierdas!