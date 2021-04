Con María León y Yahir, el musical Hoy no me puedo levantar regresa

Hace un año Hoy no me puedo levantar canceló prácticamente toda su temporada debido a la pandemia. Este 16 de abril, el montaje producido por Alejandro Gou regresará al Centro Cultural Teatro 2 con algunos cambios en su alineación como María León en el papel de María, en lugar de Belinda, así como las adhesiones de Jorge D’Alessio y Alma Cero.

El montaje estará adaptado a la versión 2020 como estaba contemplada la temporada anterior, apostando por una producción con elementos de realidad virtual y algunos ajustes en la trama para reducir su duración.

“Se le hicieron algunos recortes al espectáculo para que fuera más ágil porque hay que irnos mucho más de prisa. Ahora todo lo queremos más inmediato, estamos acostumbrados a las redes sociales, entonces hicimos un show más corto”, mencionó el productor ejecutivo Guillermo Wiechers.

La temporada de la puesta en escena, no sólo ofrecerá funciones de viernes a domingo en el Centro Cultural Teatro 2, sino que se transmitirá en streaming en algunas ciudades, como señaló Alejandro Gou.

“El streaming llegó para quedarse, lo haremos sólo para algunas ciudades, y no para Ciudad de México ni Guadalajara, Querétaro, Puebla y Monterrey porque sería darnos un balazo en el pie”.

Con esta nueva adaptación, María León regresará al montaje con el que debutó en el teatro musical: “Gou me dio mi primera oportunidad justo en esta obra hace siete años, con el papel de Ana y posteriormente con María, el cual vuelvo a hacer y me llena de orgullo”.

La actriz aseguró que para esta temporada, María será, “más madura, porque ahora así soy yo también. Quiero proporcionarle al personaje estas herramientas que me ha dado la vida a lo largo de estos siete años y ponerlo desde otro lugar”.

En el elenco de Hoy no me puedo levantar también se encuentra Rogelio Suárez, quien por quinta ocasión interpretará al Chakas, papel que lo popularizó en el teatro musical y que para el actor tiene un significado especial en su carrera.

“Empecé cuando tenía 19 años y ahora que tengo 20… de carrera –bromea– he madurado muchísimo. El personaje ha ido creciendo, pero no sólo porque yo lo he crecido, sino porque mis compañeros me nutren absolutamente”.

La temporada de Hoy no me puedo levantar, permanecerá, por ahora, seis semanas en cartelera. En agosto se presentará en Puebla, Monterrey y Querétaro, mientras que a Guadalajara llegará a septiembre.

Yahir, Jesús Zavala, Carmen Sarahí, María Elisa Gallegos, Jorge D’Alessio y Alma Cero completan el elenco.