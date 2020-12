Con el corazón en el personaje

La actriz Gabriela Zas desempeña un gran papel en la telenovela “Vencer el desamor”, la cual ha tenido muy buena aceptación por parte del público. Su personaje es Yola, una mujer dedicada a la rama de la ginecología y que ha sido parte fundamental en la historia.

“Yola es una mujer muy preparada que está en el área de Ginecología, siempre se ha preocupado mucho por formarse profesionalmente e investigar, para tener información sobre lo que se puede hacer en distintas circunstancias y además tiene mucha vocación por servir y comunicar todo eso que ella ha aprendido y de esa manera ayudar”, expresó Gabriela Zas.

La telenovela “Vencer el amor” puede verse de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas. En la historia, Yola conoce a Gema, una niña que tiene un embarazo adolescente y cuya familia la obliga a casarse con un hombre mucho mayor que ella, entonces Yola se convierte en un apoyo fundamental para Gema.

“Yola está ahí para apoyarla, y ser alguien con quien puede platicar abiertamente y más que decirle lo que debe hacer, le da información para que de ahí pueda tomar decisiones propias de su vida. La verdad es un personaje que he disfrutado mucho, que me ha encantado construir y que me está brindando muchas satisfacciones”.

“Vencer el desamor” que cuenta con la producción de Rosy Ocampo, ha tenido gran éxito entre los televidentes, por ser una historia distinta, abordando temas que pocas veces en la televisión como feminicidio, abusos, embarazo adolescente, diversidad masculina y síndrome de asperger entre otros.

“La verdad la telenovela ha tenido mucho éxito, y todo ha sido gracias al equipo, desde lo creativos, las escritoras, los directores y el elenco, estamos muy contentos de la respuesta del público porque hemos hecho este proyecto con mucho amor y poniéndole todo el corazón y más en esta época de pandemia. Me gusta mucho que la gente se conecte con los personajes y amo leer los comentarios que nos mandan a través de las redes sociales”.

Las grabaciones de la telenovela se han dado en medio de la pandemia, por lo que en un principio fue una gran interrogante para la actriz, saber cómo sería la forma de trabajo con la nueva normalidad.

“Tenía muchas dudas, pero desde que iniciamos he tenido la fortuna de estar en un proyecto donde me cuidan mucho y toman las medidas de precaución, me he sentido muy segura de estar grabando. La pandemia es algo que jamás podíamos imaginar, pensamos que terminaría pronto, y todo ha sido difícil, pero afortunadamente he tenido trabajo y además en un proyecto muy bonito”, finalizó.

