Con boleros y baladas, Yahir ofrecerá concierto para celebrar a las mamás

En tiempos de confinamiento, las personas experimentan mayores sentimientos de nostalgia. Por eso Yahir ha decidido retomar lo mejor de su repertorio de canciones románticas para ofrecer un concierto en línea este Día de las Madres a través de la página de facebook PandoraMéxicoOficial/YAHIRMUSIC (https://www.facebook.com/PandoraMexicoOficial/), donde se podrá seguir la transmisión en vivo.

“En esta cuarentena he escuchado canciones que hace mucho no escuchaba. Me refiero a todos esos boleros, baladas y rancheras que cantaba cuando era muy pequeño, al lado de mi familia. El repertorio del concierto del domingo estará compuesto por estas canciones”, comparte en entrevista el ex integrante de La Academia.

El intérprete adelantó que ha ensayado temas como Esclavo y amo, de Javier Solís, y Tres regalos, el bolero que popularizaron Los Dandys.

“Desde muy chamaco me mantengo cercano a este ambiente de serenata tan bohemio en el que crecí, porque tanto mi padre como mis tíos fueron músicos”, dice Yahir.

El cantante se encuentra en aislamiento con su familia y asegura que esto le ha permitido estrechar los lazos con su hijo, con quien tiene la oportunidad de reír y jugar más. “También me he acercado mucho con mi sobrino, a quien veía muy poco. Los dos andamos clavados en la música. También me he acercado más a mi mamá. Platico y platico con ella. Me encanta”.