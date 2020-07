Compite en el género urbano, en el que busca ser un ícono nacional

Callejo, presentó su reciente sencillo “Mamacita”, una canción de corte urbano que realizó en colaboración con el grupo Flyboiz, por lo que reúne diferentes culturas y talentos de México, Colombia y España, interesante también para los gustos de los morelenses quienes ya buscan otras alternativas musicales que les llene el oído.

“Fue una colaboración muy interesante con Flyboiz, que está integrado por músicos y productores de otros países, ya conocía a Meny Méndez (México) incluso compuse varias canciones con él anteriormente. Cuando empezaron a armar todo este proyecto, conocí a los otros integrantes Dani Ble (España) y Dave (Colombia); y después de convivir y seguir por la música juntos, escribimos esta canción y quedé muy contento con el resultado, porque cada uno le metió su sabor y está muy cool porque tiene un toque retro de los setenta con una mezcla del reggaetón actual”, comentó Callejo.

Este lanzamiento, estuvo acompañado por un videoclip que grabaron en Monterrey, tiempo antes de que iniciara la cuarentena. La canción tuvo gran aceptación del público, asimismo el vídeo, en menos de tres semanas alcanzó las 500 mil reproducciones en YouTube.

“Me causa mucha alegría que la gente ha demostrado su apoyo y realmente estoy agradecido con todo lo que ha sucedido con esta canción. Cuando grabamos el vídeo nos divertimos muchísimo, porque es una mezcla de un videoclip donde cuentas una historia, pero también quisimos mostrarnos al natural para que la gente se sienta más cercana a nosotros. Creo que a veces, pintan a los artistas muy inalcanzables, pero somos personas reales, haciendo lo que nos gusta y es interesante compartir esa parte con el público”.

Gracias a la unión de talento con artistas de diversas naciones, la canción “Mamacita” ha trascendido fronteras, llegando a un gran público en Latinoamérica y España.

“Me encanta como se pueden romper barreras con la música, hacer colaboraciones con artistas de diversos países es algo increíble. En este caso, dos mexicanos, un español y un colombiano, que son países que están bastante lejos y me parece increíble llegar a más público, realmente me encanta que se esto vuelva algo mundial”.

Además de seguir trabajando, el cantante aprovecha el confinamiento, para descansar y retomar algunas actividades para entretenerse.

“He estado escribiendo algunas canciones de forma muy tranquila y sin prisa, realmente por puro gusto. Me volví a hacer adicto al xbox, tenía un rato que ya no jugaba videojuegos por el trabajo, pero lo retomé y es muy divertido, también he estado viendo series, por ejemplo, hace tiempo había visto ‘Breaking Bad’ que es una de mis favoritas, la estoy viendo de nuevo y está muy padre porque en esta segunda vuelta, como ya sé de qué va la trama, he descubierto muchas cosas y pistas que dan desde antes (risas), creo que al ver de nuevo las series, les pones mucha más atención”.

Callejo comenzó a hacer música desde los 14 años, su proyecto mezcla dance hall, trap, reggaetón y R&B que deriva en un pop urbano de altura. Este nuevo talento da un giro inesperado al urbano mundial destacando su voz única al igual que su música y letras. En ellas el mexicano ofrece una propuesta novedosa al valerse de un lenguaje romántico propio de su lugar de origen sin imitar las tendencias mundiales, dando así una brillante apuesta dentro de la escena.

“Mi meta es ser el cantautor mexicano más reconocido en el género urbano”, finalizó.

Conéct@te

Instagram: @callejomx

Facebook: Callejo Oficial

Twitter: @callejomx