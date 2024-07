Combo Mobox busca reinventar el rock nacional encabezada por El Señor González, ex Botellita de Jerez

La música fue el gran soporte de Rafael González Villegas, más conocido dentro del medio como “Sr. González”.Gracias a su proyecto alterno Combo Movox, Rafael enfrentó la muerte de uno de sus compañeros y gran amigo, Armando Vega Gil, quien se suicidó en 2019 tras una acusación de acoso sexual.

Puede interesarte: Los Búnkers en el Palacio de los Deportes: así vivieron los momentos antes de subir al escenario

En ese año, el músico y escritor recién había iniciado con su proyecto, paralelo a las actividades del concepto Botellita de Jerez, en el que ambos colaboraban; sin embargo, tras la muerte de Armando, Rafael enfocó su atención y energía en Combo Movox, mismo que ahora es uno de sus proyectos principales y que más frutos le da.

“Armando era muy amigo mío, perdí a mi amigo y fue un golpe fuerte, más allá de toda la cuestión que hubo hacia el exterior, creo que se generó mucho ruido, mucha información que no era precisa en torno a su muerte, hubo mucho amarillismo, ruido, traté de mantenerme al margen de eso, pero sí fue un duelo personal, se marcó un antes y un después porque en mi carrera se acabó Botellita de Jerez, pero paralelamente yo ya había arrancado Combo Movox”, afirmó González en entrevista.

Gossip DLD en el Palacio de los Deportes; los momentos que marcaron el concierto

“Uno tiene la realidad como fuente de inspiración, de alguna forma la música es terapéutica, sí llegué a escribir un tema que dediqué a Armando y ese tipo de cosas ayudan a ir digiriendo el suceso trágico y tratar de entenderlo, expresarlo, sacarlo, de alguna manera. La canción lleva por título 'Debajo de las nubes', no es letra explícita, pero sí la hice inspirado en Armando”, agregó.

Con el objetivo de mantener el legado de su amigo, de satisfacer a algunos fans de Botellita de Jerez, así como promover el rock de los 80 y 90, Rafael se presentará junto al colectivo Resonante este 20 de julio, en el teatro Venustiano Carranza.

LA GENTE ASUME EL ROCK COMO PARTE DE SU VIDA

El ex integrante de Botellita de Jerez se presentará como parte del Colectivo Resonante, integrado por músicos de bandas como Sangre Asteka, El Juguete Rabioso, Ultrasónicas, Flor de Metal, Riesgo de Contagio, Trolebús.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafael Gonzalez Villegas (@diabloglez)

“Ahorita la industria musical no tiene al rock en la mira, no es como sucedió en los 90 o antes, en donde el rock era parte del negocio de estas empresas, eso no quiere decir que no haya seguido adelante el género, sino que el rock es una cultura, parte de una resistencia y permanencia, tiene que ver con que la gente ha asumido el rock como parte de sus vidas por eso sigue vigente para muchos que quizás no lo escuchan y creo que Resonante lo que hace es justamente cubrir un espacio de un público que gusta de cierta música y no tiene dónde escucharla”, expresó.

Con su actual banda, Combo Movox, el artista promueve su más reciente disco titulado “El álbum”, lanzado el año pasado y están próximos a lanzar cinco temas nuevos.

Bajo el nombre de Sr. González, hace unos meses publicó el disco “MdMar: Micelio+El cine de allá” con música que realizó para un grupo de danza que presentó una obra de teatro en Bellas Artes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Y, en su faceta como escritor lanzó el libro “100 películas con música memorable” donde realiza una compilación de las cintas que más le atraen, así como la banda sonora de cada una de estas.

“El libro es súper variado, muchos conocerán las películas, otros tal vez no, pero se vuelve también como un libro de recomendación de películas cuya parte interesante es la música que se propone; al final hago una entrevista a seis músicos mexicanos que hacen score (música incidental o cinematográfica) y concreta un libro bastante entretenido”, aseguró. El libro lo presentará el 31 de julio, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural José Martí, de la Ciudad de México.