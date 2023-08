Colectivo Resonante muestra el lado B del rock mexicano

Resonante es un colectivo musical que rescata un lado poco conocido del rock mexicano. Su primer gran concierto llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris como un llamado a volver a disfrutar de los temas que han permanecido resguardados solamente en el recuerdo del público.

Eduardo Vargas, fundador de la iniciativa y quien ha participado en grupos como Tu sangre es púrpura y Ansia, explica que debido a que algunas bandas de las décadas de los 80 y 90 desaparecieron, sus canciones no han seguido sonando y que por ello los miembros de Resonante han decidido cambiar esa historia.

“Resonante surgió como una forma de revivir canciones que fueron conocidas entre el circuito de rock. Algunas bandas se han convertido en música de culto y otras conocidas entre las personas que asistía a esos lugares, no tanto así en los medios de comunicación”, explicó.

En ese sentido, el nombre de “Lado B” que acompaña a Resonante, proviene de la manera en la que los discos de vinyl se producían.

“El Lado B es una etiqueta que nos pusieron en cuanto a que somos una gran cantidad de grupos con temas que no estuvieron en el mainstream de las disqueras todo el tiempo, ni con el mismo apoyo masivo que otras agrupaciones. Es una referencia al disco de acetato, que tenía un lado A y un lado B. Son las canciones que no siempre llegaron a los medios pero que no por eso se demerita su calidad o el arraigo que tiene entre las personas que las escucharon”.

La alineación base de Resonante, además de Eduardo Vargas, está conformada por Emilio Manco, antiguo miembro Guillotina, Demex García de Trolebús, Germán Quintero de El Clan, Arturo Tapia de Nomádico, Vicoy Calderón de Ansia, Ricardo Vecordia de Übon, Paco Portilla de Desarmado, Rogelio Mondragón de Escarbarme, Iker Moranchel de Tu Sangre es púrpura, Axel Margalli de Runas, Hugo Ridderström de CODA y Javier Coss de Hueco.

“Lo mejor de todo es que estamos mezclados. Lo que estamos haciendo, es respetar las canciones originales, no son reversiones, sino lo más parecidas a lo que conocía la gente, pero obviamente con tecnología moderna. Lo que cambia es quién las ejecuta. Hay personas que nunca vieron a esas bandas en vivo, como Radio Kaos o Guillotina”, comentó

“Lo importante es la energía que se va a poner en el escenario, que la gente vibre al ritmo, con la intención de recordar cómo sonaba esa canción pero con el poder de la actualidad. Habría sido muy diferente si en los 80 se hubiera tenido el equipo que se tiene ahora”, agregó Eduardo Vargas.

Además, Resonante tendrá como invitados a otros músicos como Paco Yescas de El Haragán y Cía, Germán Arroyo de La Gusana Ciega, Patricio Iglesias y Poncho Figueroa de Santa Sabina, y Fayo de Riesgo de Contagio, entre otros.

El concierto se celebrará el domingo 3 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 18:00 horas.