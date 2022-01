Coco Rodríguez conquista con estilo musical

El cantautor peruano Coco Rodríguez, quien actualmente radica en México, ha cautivado al público con su talento y maravillosa voz, creando un estilo propio con raíces musicales alternativas, donde fusiona reggae, synthpop, soul, country y folklore peruano.

Actualmente, promueve la canción “Bonita” un tema muy romántico que él escribió para expresarle a una chica sus sentimientos, y así conquistarla.

"Es una canción que empezó como una declaración hacia una chica mexicana que me gustaba mucho en su momento, como una forma de hacerle saber mis sentimientos y formar una relación. Al final, ella decidió que esto no fuera posible, sólo quedó en una bonita amistad y le agradezco mucho por haber sido mi musa", expresó Coco Rodríguez.

La canción ha tenido gran éxito entre el público, pues sin duda, es un tema con alta dosis de romanticismo, que se puede dedicar a la persona amada en un momento muy especial.

"Lo bonito de las caciones es que uno las compone con un sentido, y hacia una persona, pero el público le puede dar otro sentido y dedicarla a quien desee, como yo siempre digo, la gente desarma las canciones para hacerlas suyas, y ese es el objetivo principal".

El vídeo de esta canción, fue filmado en varias locaciones de Puerto Vallarta, bajo la dirección de Brian Hansen. En este material audiovisual, que se caracteriza por su estilo vintage, se pueden apreciar bellos paisajes, mientras Coco le dedica esta canción a una bella chica.

"Puerto Vallarta nos pareció un lugar súper bonito que tiene varias locaciones y no es un lugar tan concurrido como Acapulco, por ejemplo. Entonces fueron varios los factores por los que decidimos ir a grabar allá, entre sus playas bohemias, y poder hacer un viaje más largo. Lo grabamos con una cámara Super 8 que es como retro, y por eso algunas tomas tienen esa textura como de antiguo. Estoy muy contento con el resultado, fue una experiencia muy bonita".

Desde muy temprana edad, supo que la música era el camino que quería tomar, para toda la vida, por lo que sus primeras canciones las escribió y compuso a los 13 años de edad.

"Cuando era adolescente me llegó esa inquietud por la música, agarraba la guitarra de mi papá, queriendo tocar y realmente no tocaba nada, y él me enseñó unas tres notas y yo le dije ‘quiero ser cantante, ¿qué necesito para serlo?’, y él me dijo debes tener tus canciones y a partir de ahí empecé a componer, y fue como una terapia, para ayudarme en todos mis problemas y así irlos sacando. Posteriormente, aprendí a tocar la guitarra y bueno, ahí surgió este amor por la música que sigue existiendo hasta el día de hoy”.

Tiempo después Coco decidió emprender un nuevo camino hacia la profesionalización e internalización, por lo que llegó a México, donde radica desde hace 13 años y que considera su segunda casa y nacionalidad.

Cortesía | Coco Rodríguez

“México es un país en el que hay muchas oportunidades para la música y los artistas en general, en Perú se me hacia muy bajo, la industria está todavía muy pobre y poco a poco, hay muchos proyectos pero es muy cerrado. México es el país donde se hacen los cantantes y actores, y realmente México me abrazó desde el primer momento en que llegué, he hecho una familia increíble de amistades, me enamoró y me quedé”.

Su música se ha caracterizado por ser muy innovadora y dinámica. Cada una de sus canciones contiene una historia de vida, con las que el público se puede identificar fácilmente, abordando temas de amor y desamor principalmente.

“Trato de manejar un estilo particular y tener mi sonido propio, para evitar que digan Coco me recuerda a tal cantante o intérprete, más bien es que el público me identifique de inmediato al escuchar mi música”.

Finalmente, el cantante mencionó que este año lanzará entre seis y siete canciones, para culminar con un nuevo material discográfico . Además de que ya está armando los ensayos, para sus próximos presentaciones en vivo.

