Ciudad Futura presenta el sencillo Resiliencia

La agrupación mexicana Ciudad Futura presentó recientemente su tercer sencillo Resiliencia, el cual hace referencia a la capacidad de salir adelante ante situaciones adversas. Su público ha recibido este temas bastante bien, brindándoles mucho apoyo.

"La canción retrata la historia de una persona que no puede formalizar relaciones por miedo, por situaciones difíciles que ha vivido o por cosas que le han pasado. Y es justamente el sentido de la Resiliencia el que quisimos darle a esta canción, con el mensaje de salir adelante aunque la situación se torne oscura y densa. Justamente en el coro pusimos una frase que a todos nos encanta, que dice 'Tantas cosas quedan por soñar', para demostrar que ni es hora de dejarse caer", expresó Israel Martínez, integrante del grupo.

El lanzamiento de este tema está acompañado por un videoclip que ha gustado mucho al público, pues sin duda, la canción planeta una situación muy acorde a lo que vivimos hoy en día con la situación de la pandemia.

"En estos tiempos, la Resiliencia es una virtud que hemos tenido que desarrollar todos de alguna manera forzosa, no es una opción porque si no, te quedas en el intento".

La agrupación de Synth Pop originaria de Chihuahua, está muy feliz por este importante lanzamiento, pues han recibido mucho apoyo por parte del público.

"Toda la gente está muy contenta, se impresionaron bastante porque metimos unas cosas diferentes a lo que habíamos hecho anteriormente, como un saxofón o percusión y han respondido muy bien. Nosotros estamos muy felices de compartir nuestra música con todo el público".

Cabe destacar que la agrupación ganó el primer lugar en el concurso Nuevo Talento Nuevo León 2020 organizado por el Festival Internacional Santa Lucía y presentado por los músicos Victoria Kuhne, Jonaz, Pato Machete y Flip Tamez.

"Fue una experiencia increíble, nosotros no íbamos con la intención de ganar, íbamos con la idea de escuchar los comentarios de la gente que ya está posicionada en el medio, porque nosotros sacamos el proyecto en pandemia localmente y sólo recibíamos puros comentarios de nuestros amigos, que no son una fuente muy confiable (risas), entonces tomamos la decisión de irnos, y así fue. La respuesta de los jueces fue buena, nos dieron comentarios positivos, que funcionaron y sumaron mucho a la banda".

La canción "Resiliencia" fue grabada en el prestigio estudio Victoria Récords y producida por Flip Tamez (Jumbo), como parte del premisa de dicho festival.

Actualmente, la agrupación está integrada por Israel Martínez, Mizrahim Martínez y Rochy Jiménez, quienes ya tenían otros proyectos pero decidieron juntarse para consolidar el proyecto musical.

"Nos juntamos porque queríamos tocar, teníamos bastante tiempo sin hacerlo, y un día tomamos la decisión de formalizar una banda. Rochy tenía su proyecto de pop, mi hermano y yo uno de rock, y dimos ese paso para avanzar en lo que verdad queríamos".

Asimismo, expresó que cada quien logra lo que se propone, si realmente le pone el empeño necesario.

"No significa que no se tengan las mismas oportunidades, sin embargo, no todos buscan los medios para lograrlo. Cada quien se pone las limitantes, la idea es buscar e intentar hasta que lo logres. Nosotros estuvimos intentando con otros proyecto y pudimos vaciar nuestras experiencias y conocimientos en Ciudad Futura, sin duda, es algo muy gratificante nos ha traído mucha alegría saber que estamos haciendo las cosas bien y que hemos dado pasos certeros".

Ciudad Futura decidió lanzar el proyecto en medio de la pandemia, para mantenerse creativos haciendo música y compartirla con el público en estos tiempos tan difíciles.

"Lo que queremos es hacer música y por qué guardarla y retenerla, la gente necesita música, es algo que nos ha sacado adelante en pandemia, la música es muy necesaria en estos momentos".

Entre sus próximos planes, Ciudad Futura lanzará cuatro sencillos más en los que contarán con importantes colaboraciones.

