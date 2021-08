Cineasta argentina describe el terror del secuestro en AL

En medio del rodaje de su tercera película Bienvenidos al infierno, la cineasta argentina Jimena Monteoliva, estrena en México a través de la plataforma Vix, Matar al dragón, protagonizada por Justina Bustos y Guillermo Pfening.

Es una historia de terror, suspenso, drama y fantasía que aborda el tema del secuestro y se asemeja a un cuento de hadas de horror, pero también a un tema que es real en América Latina.

En entrevista virtual con El Sol de México, recuerda Monteoliva que visitó el país para presentar oficialmente Matar al dragón, en el Mórbido Film Festival 2019.

“Se habla de una bruja, de dos mundos oníricos: el infierno y el paraíso, pero hay un drama de fondo profundo que afecta a una familia por la brutalidad de la muerte de las madres a la hora que les arrebatan a sus nenas”.

La película narra la historia de Elena, secuestrada cuando era niña, pero 20 años después regresa con su familia, su hermano mayor trata de que se adapte a su nueva vida, pero ella trae a cuestas el terror del pasado que vivió. Es así como viven entre el paraíso y el infierno.

“En el guion original la historia era contada desde el punto de vista del protagonista que era varón, después cambiamos la trama para que la protagonista fuera mujer, que contara algo real, cotidiano y latinoamericano, que es que se roban a niñas todos los días para ser explotadas, torturadas, para trata de blancas y/o asesinarlas”, explica Monteoliva.

El personaje de Elena le toma cariño a su secuestrador porque éste decide no entregarla a La hilandera, por eso cuando regresa a casa vive el conflicto de retomar una vida familiar que ya no conoce.

Jimena Monteoliva expresa su pesar por los secuestros a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes que se vive en su país y en general en América Latina. “Es tremendo a mí en particular me inquieta más que a pesar de todo el Movimiento Feminista que se viene haciendo en Argentina desde hace un par de años esto no dejó de pasar, ni siquiera bajó la cantidad de cifras de mujeres asesinadas, golpeadas, secuestradas o matadas a manos de su pareja”.

Por eso la cineasta sigue exponiendo el tema en su nueva película Bienvenidos al infierno, que aborda la historia de una chica embarazada que huye de su pareja, un hombre represor que es líder de una secta. Ella se escapa hacia la casa de su abuela que se localiza en medio del bosque. “Esta es mi nueva trama, igual de terror y violencia hacia el género femenino, terminaré de editar a finales de este año”, añade.