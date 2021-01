Cimafunk cierra con éxito

A pesar de la pandemia, el artista cubano, Cimafunk tuvo un 2020 bastante productivo, y lo cerró de la mejor manera, con el lanzamiento de su EP "Cun Cun Prá", el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y que sin duda, ha gustado mucho al público.

El EP "Cun Cun Prá", incluye cinco temas, a través de los cuales invita a las personas a que se sacudan la melancolía de la cuarentena y a disfrutar cada momento al ritmo y letra de cada canción.

"Estoy muy orgulloso de 'Cun Cun Prá', me encantan los temas. La planeación empezó con la idea de lanzar las canciones que ya teníamos listas, y después se incluyó la canción que le da nombre al EP, cuando mi productor Alfredo Gonzáles la escuchó y la colocamos también, visualizandola con un arreglo más corto, porque normal dura ocho minutos. Llegaron las colaboraciones y fue algo increíble", expresó Cimafunk.

Este proyecto esta compuesto por el tema principal "Cun Cun Prá" una canción bailable lista para causar sensación en las calles y las discotecas. "La papa" en colaboración con Diana Fuentes, es una canción divertida y funky con una letra en doble sentido, dando pie a la imaginación y a la diversión de una manera sana. "Parar el tiempo" es un remix del tema más escuchado de su álbum debut. Además, el productor Alfredo Gonzáles y Cimafunk crearon una versión R&B, e invitaron a la prometedora artista mexicana Salma para que le añadiera su toque. "El potaje", junto con leyendas vivas como Omara Portuondo, Chucho Valdés, Pancho Amat y la Orquesta Aragón. Y finalmente, "Caliente", una explosión musical de Nueva Orleans y La Habana junto a “Tank” Ball de Tank and the Bangas y The Soul Rebels.

Para la realización de este material, Cimafunk trabajó a la distancia con sus músicos y artistas colaboradores, teniendo las redes sociales y la Internet como su mejor aliado, una experiencia muy distinta pero también muy enriquecedora para el cantante.

El primer sencillo de este EP es la canción "Cun Cun Prá", una canción muy bailable, justo con el ritmo que la gente necesita en estos momentos tan difíciles para olvidar las cosas malas y disfrutar un agradable momento.

"Las cosas están más complicadas con el Covid, pero eso lo hace aun más gratificante. Y yo sé que mi gente precisa de algo de felicidad, que los ayude a levantarse y a bailar, y 'Cun Cun Prá' es lo que necesitan”.

Sin duda, la canción le ha gustado mucho al público, pues han compartido la canción y le han escrito a Cimafunk en sus redes sociales.

"La gente está súper conectada con la canción, y yo muy alegre. Sin duda, conectar con la música es algo increíble. También hay quien me dice que no les gustan algunos detalles de las canciones, sobre todo en los arreglos, pero igual eso me ayuda mucho. En su mayoría les ha gustado, me dicen que la ponen para bailar, para manejar en el auto, todo rico, todos la disfrutan".

Esta canción fue presentada junto a su vídeo oficial, el cual a pocos días de su lanzamiento rebasó las 120 mil reproducciones.

Cabe destacar que el nombre Cimafunk hace alusión a sus raíces de cimarrón. Los cimarrones eran cubanos de ascendencia africana que resistieron y escaparon de la esclavitud. Igualmente, representa la esencia de su música que busca subvertir sonidos convencionales al innovar con ritmos. Cimafunk ha creado algo único y especial, no sólo en términos de música, también con respecto a los valores que lo definen, al mezclar lo mejor de los ritmos y tradiciones cubanas con sonidos y estilos africanos y estadounidenses.

Cinmafunk aprovechó todo el 2020 para trabajar arduamente en esta producción discográfica y también para descansar junto a su familia.

Finalmente, el cantante expresó que para este año, espera llevar mucha música a la gente y tocar donde sea posible, porque los conciertos son el alimento del alma y lo más rico de su carrera. Asimismo, prepara el lanzamiento de su segundo álbum para la primavera; este material será producido por Jack Splash.

