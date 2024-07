Christian Meier vive un “Deja vú” en su regreso a la música con “He vuelto a casa”

“Cuando paré de hacer música en el año 2003, pensé que me iba a dar una pausa, pero no creí que iba a ser tan larga”, mencionó Christian Meier en entrevista con El Sol de México. El año pasado, el actor y cantante retomó su discografía con el álbum “He vuelto a casa”.

Durante la pandemia, después de una etapa de participar en telenovelas y otros proyectos como actor, Meier vivió un momento de calma en el que se reencontró con su pasado musical de la década de los 90. “Empecé a dedicarle un poco más de tiempo a mi carrera como actor y eso fue creciendo como una bola de nieve que no había cómo pararlo”, mencionó.

“Al verme en casa lo primero que hice fue tocar mi piano, empecé a escribir canciones y luego empecé a escribir otra y otra. Cuando pasaron los meses de la pandemia, dije ‘creo que he escrito una buena cantidad de canciones’, y decidí grabar un álbum, volver a la música, la pandemia de alguna manera ha descubierto quién soy realmente”.

En “He vuelto a casa”, como su nombre lo indica, Christian Meier regresa al lugar donde más cómodo se siente. “Es el lugar donde disfruto realmente lo que me sucede”, aseguró. Situado en esa atmósfera, el cantautor decidió coronar su último álbum con la presencia de Mikel Erentxun, en el relanzamiento del tema “Deja vú”.

“Pensé en Mikel porque se presta a una doble interpretación con él. Hemos crecido juntos, hemos madurado paralelamente y ver desarrollar nuestras, nuestras carreras. El hecho de que la canción hable de un dejá vu, de esta experiencia de revivir un sentimiento, la hace doblemente atractiva, porque ya hemos vivido esto antes”, explicó Meier.

“Ha sido realmente maravilloso porque Mikel y yo tenemos una amistad de hace muchísimos años, nos hemos encontrado en distintas etapas, he colaborado con él en conciertos en vivo, tanto en los suyos y míos”, dijo.

NO OLVIDA SU ORIGEN

Sorpresivamente para el cantautor, quien antes de ser solista formó parte de la banda peruana de rock Arena Hash, no se sintió alejado de su origen al retomar su carrera en los escenarios, algo con lo que está contento. Más allá de seguir las tendencias, Meier está convencido de seguir el camino que ha construido.

“Cuando empecé a escribir el álbum dije ‘quiero saber si he cambiado, quiero saber si mis gustos son distintos’, porque claro, pasa el tiempo, los géneros y las modas van cambiando y hoy este álbum sale en un momento de ebullición de la música urbana, tropical y la mexicana”.

“Una de las cosas que me dejó tranquilo fue que cuando entré al estudio a grabar las canciones, sentía que sonaban a mí, sentía que no había traicionado ese estilo musical que siempre me había caracterizado”, explicó.

Con “He vuelto a casa” como insignia, Cristian Meier se encuentra en medio de una gira que lo traerá a México próximamente, después de presentarse en España.