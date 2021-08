Charly Zúñiga estrena el sencillo Tomo y tomo

El cantante Charly Zúñiga, continúa cosechando éxitos en su carrera musical, y recientemente estrenó el tema "Tomo y tomo", una balada que canta con el corazón en la mano a ritmo del regional mexicano con instrumentación de Banda Sinaloense Tradicional.

El cantante comentó que esta canción llegó a su vida de una forma muy peculiar y especial, por lo que se siente muy contento y agradecido.

"A través de una dinámica de Instagram, hice un comunicado de que todos los compositores que me siguen o si conocían a alguno, que me mandaran sus canciones porque estábamos buscando un sencillo, y a ver cuál pegaba para ver si podíamos trabajar juntos. Llegaron como 50 y tantas canciones, elegimos ocho y al final, de todas esta fue la buena", expresó Charly Zúñiga.

El tema fue compuesto por César Omar Morquecho (multi-instrumentista con un Grammy Latino a mejor álbum de Música Tejana), Eduardo "Yayo" Anguiano (compositor 2 veces nominado al Grammy) y Kelvin Mejía.

"Desde que escuché la canción me enamoré, y de inmediato contacté a los compositores. En realidad, yo buscaba a compositores amateur, pero me encontré con ellos que tienen una carrera consolidada, uno tiene un Latin Grammy incluso, y el hecho de que hayan confiado en mí ciegamente para trabajar esta canción, para mí es un honor y estoy muy agradecido".

La canción "Tomo y tomo" nos habla de un hombre que se hunde en la tristeza después de una decepción amorosa y que termina buscando refugio en el alcohol.

"Creo que todos hemos pasado por una decepción amorosa y más que estar platicando sobre eso o contar una historia, quisimos hablar de que al ser humano le gusta de vez en cuando hundirse en su propia miseria, como tirarse al piso y que lo recojan, y está canción es así, para llorar y sufrir un rato, para sacar ese dolor que traes acompañado de una buena botella, para ahogar las penas y olvidarte de eso".

Después del éxito obtenido con sus sencillos "Con permiso" y "Por nada cambiaré", Charly Zúñiga regresa pisando fuerte la escena musical del Regional Mexicano con este tercer sencillo que ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como el video oficial en YouTube.

Charly proviene de una familia dedicada a la música, por lo que este arte siempre estuvo presente en su vida. Entre sus objetivos, jamás estuvo dedicarse a cantar, sin embargo, los caminos de la vida lo llevaron a los escenarios y a valorar su talento para compartirlo con el público como lo ha hecho hasta ahora.

"Dedicarme a ser un artista y entretener sobre los escenarios nunca fue parte del plan, siempre estuve involucrado en la música, mi familia tiene trayectoria en esto, pero lo que yo buscaba era ser profesor, me clavé mucho con la música clásica e instrumental. Por azares del destino no se pudo, agarré otro camino y empecé en esto por necesidad, porque era una muy buena entrada de dinero, en Matamoros y el sur de Texas la música es muy bien pagada, era como un segundo trabajo, y así empezó todo".

Primero comenzó como músico, tocando la trompeta en una banda y de ahí fue escalando poco a poco.

"Después me dieron la oportunidad para cantar, lo hice varias veces, pero no la armaba estaba muy verde, hasta que me aferré y esa fue la clave, decir que yo podía, y a base de chingazos y estar de terco intentando fue como llegué hasta La Academia y de ahí empezó todo, ver la música de una forma distinta, ya no como un pasatiempo, sino como mi carrera y mi proyecto de vida".

En 2019, durante su paso por La Academia, Charly experimentó y aprendió grandes cosas, demostrando su talento nato que lo colocó en la final, y aunque no ganó el primer lugar, está muy satisfecho con su participación, pues le dejó lo más preciado que tiene el artista, el cariño del público, algo que sin duda es invaluable.

"Desde que entré a La Academia, le pedí mucho a Dios, sabía que era muy difícil ganar porque éramos 18 personas, pero todas noches le pedía Dios que me dejara llegar a la final, que no me sacaran nunca, porque no podía imaginar lo que sentían mis amigos al irse a casa y estar viendo el programa en la televisión. Y gracias a Dios nunca tuve que vivir eso, me demuestra a mí la buena relación que tengo con Dios y que a través del trabajo las cosas son posibles".

El proyecto de La Academia culminó con muchos planes para el cantante, sin embargo, la situación de la pandemia, frenó muchas cosas, pero trabajando duro y con toda la pasión en su carrera, ha seguido haciendo esto que tanto ama.

"Definitivamente la pandemia fue un stop, teníamos muchos proyectos que ya no pudieron continuar, y al principio fue difícil aceptar la realidad, yo decía 'por qué en el año que me consolido cómo artista, cierra el mundo artístico', pero con el paso del tiempo, aprendes a vivir con eso y gracias a Dios, en el último año, a pesar de la pandemia he tenido trabajo y he seguido sacando música, entonces sigo moviéndome, y lo más importante es que tenemos trabajo. Esta situación, es algo que nunca va ser como antes y hay que aprender a vivir con ello".

Charly Zúñiga se considera a sí mismo como un chico soñador y muy persistente, características que poco a poco lo han llevado a alcanzar sus sueños.

"Siempre he tenido el sueño de pasar en mi auto por alguna reunión o detenerme en el semáforo junto a alguien y que estén escuchando mi música".

