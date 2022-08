Cesia, Andresse y Mar de La Academia, lanzan sus primeros sencillos

Cesia Sáenz, Andresse y Mar Rendón ganadores y finalistas de La Academia 20 años, lanzaron sus primeros sencillos musicales, de la mano de Sony Music. Estas canciones son covers de temas muy conocidos, pero con un toque distinto en el que cada artista le ha puesto su propio estilo, esencia y matiz.

“Las canciones las eligió Sony, pero creo que dieron en el punto con cada una, estamos en un género en el que nos podemos desenvolver bien, en el que nuestra voz se adapta a la perfección, y estamos felices. Y el lanzamiento lo hicimos ahora para aprovechar la euforia que aún hay por La Academia”, expresó Mar, ganadora del tercer lugar.

Cesia, ganadora de La Academia, es originaria de Comayagua, Honduras y lanzó el tema “Me rehúso” original de Danny Ocean, en un nuevo estilo, que sin duda ha gustado mucho. El video está por alcanzar el millón y medio de reproducciones.

“Me gustó mucho mi canción, es de un género que sólo había escuchado, pero nunca había cantado ni bailado, quizás ellos vieron esa parte de mí que yo no sabía y les gustó. Es un género urbano, un reggaetón de Danny Ocean, pero lo hicieron a mi estilo, tiene pop y R&B, estoy muy contenta”, dijo Cesia.

Esta versión llegó a oídos de Danny Ocean quien a través de un comentario en el Instagram de Cesia, la invitó a cantarla juntos en su concierto en Honduras el próximo 1 de septiembre.

Andresse, quien obtuvo el segundo lugar, es originario de Sonora, ha cautivado al público con una nueva versión del conocido tema “Antes” de Obie Bermúdez.

“Tener la oportunidad de trabajar con Sony es increíble, y me gusta que con estos temas respetaron mucho nuestra esencia y creo que le va a gustar mucho a la gente, este toque fresco de canciones icónicas; a veces se piensa que cuando es una canción famosa puede ser difícil que a la gente le guste una nueva versión, más cuando se hace de manera distinta, pero hemos tenido muy buena respuesta”, comentó Andresse.

Respecto a este sencillo dijo que es una canción que fue muy popular, pero que en su voz y estilo se escucha muy distinta, sin dejar de respetar su esencia tan bonita. El videoclip oficial ya supera el medio millón de reproducciones, incluso entre los comentarios se puede leer a Paty Cantú felicitándolo por esta versión y deseándole mucho éxito.

Mar Rendón originaria de Quito, Ecuador lanzó una nueva versión de “Déjame ir” de Paty Cantú, que también ha gustado mucho al público e incluso a la misma Paty quien le expresó sus comentarios. El vídeo ya supera las 800 mil reproducciones.

“Estoy muy emocionada, es una balada pop rock, y siento que me desenvuelvo muy bien en esos géneros, va acorde con lo que me gusta hacer y mis puntos fuertes. No se cambió mucho el género, pero si los arreglos, los instrumentos están diferentes, más modernos, al estilo de Billie Eilish y Olivia Rodrigo. Y lo mejor es que Paty Cantú me escribió, me dijo que le gustó mucho; ojalá haya oportunidad de hacer algo juntas en un futuro”, comentó Mar.

En los comentarios del videoclip se puede leer precisamente a Paty Cantú, quien menciona lo siguiente, “Qué hermoso oír esta canción en tu voz! Me siento afortunada y honrada de que sea tu primer escalón en el resto de una gran carrera que seguramente viene para ti. Te quiero mujer chingona”.

Esta edición de La Academia estuvo llena de muchas controversias, sobre todo con los jueces, y el público que siempre defendió a su favorito, sin embargo, los ex académicos están alejados de todo eso y enfocados en lo qué viene ahora, agradecidos por todo lo vivido y uniendo fuerzas en sus caminos musicales.

“En La Academia nos prepararon muy bien no sólo en lo musical, sino en lo personal y en las actitudes; ahí fue donde pase lo peores momentos con las críticas, pero todo eso me sirvió mucho para enfrentar todo lo de afuera. Estoy segura que todos somos personas y artistas más fuertes”, mencionó Cesia.

Finalmente, Andresse dijo que han recibido comentarios de todo tipo, pero sin duda, siempre son más los mensajes bonitos y el apoyo del público. Asimismo, dijo que es momento de unirse y dejar de lado la competitividad del reality show, ya que la unión hace la fuerza.

