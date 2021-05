Una pequeña bendición me ha elegido: Naomi Campbell se convierte en madre

La modelo británica Naomi Campbell se ha convertido en madre por primera vez, a escasos días de cumplir los 51 años, tras a dar a luz a una niña, según ha informado en su cuenta de Instagram.



"Una pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribía la modelo en la red social, junto a una fotografía en la que Campbell sujeta con la mano los pies de su bebé, que lleva un vestido blanco de flores.



La llegada al mundo de su hija, de la cual se desconoce el nombre por el momento, es un regalo de cumpleaños adelantado para Campbell, que cumplirá 51 años el próximo sábado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Naomi Campbell (@naomi)



"Muy honrada de tener a esta amable alma en mi vida, no hay palabras para describir el lazo que desde ahora, y para toda la vida, comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande", añadió.



Las reacciones de compañeros del mundo de la moda y amigos de la británica no han tardado en llegar.

Un ejemplo es el diseñador Marc Jacobs, que comentó: "¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás!".



El deseo de ser madre rondaba la cabeza de Campbell desde hace años y ya en 2017 indicó, en una entrevista con el diario británico "Evening Standard", que pensaba en "tener hijos todo el tiempo" y que, "gracias a la ciencia", podía hacerlo cuando quisiese.