¡Confirmado! Con nuevo disco BTS regresa a los escenarios

El 2020 recién empezó y ya nos tiene una infinidad de sorpresas, entre ellas el flamante regreso de BTS al mundo musical con su nuevo disco "Map Of The Soul: 7", hecho que fue divulgado por la agrupación a través de sus redes sociales.

De acuerdo con información que circula en Internet dicho material discográfico estará disponible a partir del 21 de febrero de 2020 y, aunque se desconocen más detalles, se espera que pronto se revele la lista completa de las canciones que harán parte de este trabajo musical.

Sin embargo, no todo es felicidad ya que este disco sería el último en el que estarán todos los integrantes, pues Jin se enlistó al servicio militar, y aunque todavía no está confirmado, se cree que abandone a la agrupación en un futuro cercano debido a que mencionó en una entrevista que está listo para cumplir con este requerimiento como cualquier otro joven coreano.

Por si esto fuera poco a finales de año su agencia BigHit Entertainment lanzó un tweet en el cual anunció la próxima actividad de la banda con la frase "El Tour, Abril de 2020. Estén atentos” junto con una postal de los siete integrantes y el reflejo de cada uno en un extenso charco de agua.