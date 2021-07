Tainy y Yandel presentan Dynasty, su primer disco juntos

Con su participación en casi cien álbumes y temas de distintos artistas, tres de ellos ganadores de un Latin Grammy (Abusadora de Wisin & Yandel, y los discos Vibras de J Balvin y X 100pre de Bad Bunny), el productor Tainy es uno de los principales responsables del éxito del reguetón en la escena mundial, y hoy tiene a México en la mira como un país que podría brindar al mundo a una gran estrella.

"Son los mismos artistas quienes dentro de su cultura tienen que empezar a buscar su propio sonido en el género, eso es lo que hace que el país lo acepte. El estilo de Puerto Rico no es el mismo que se hace en Colombia, en Argentina o en España, se trata que la nueva generación se dé el chance de explorar y darle su toque auténtico", comentó en entrevista exclusiva con El Sol de México.

"En México van por ahí, hay una generación nueva y cool. Pude juntarme con Natanael Cano, y me encanta la música que está haciendo. Sé que hay muchos más artistas que tal vez ahora mismo no conozco, pero me gustaría seguir escuchando música nueva y sonidos refrescantes, cosas que me inspiren a hacer música", agregó.

El reguetón inició su época dorada hace poco más de 20 años. Con influencias del reggae y el hip hop de los 70, presentó un ritmo bailable y pegajoso que poco a poco le valió a exponentes como Daddy Yankee, Don Omar, Ivy Queen y Nicky Jam, el reconocimiento del público en Latinoamérica y el mundo.

En 2005 se crean categorías especiales para este género en premiaciones como los Latin Grammy y los Premios Lo Nuestro, y para 2009 comenzó la proyección en países de habla inglesa, cuando el disco Los extraterrestres de Wisin & Yandel se convirtió en el primer trabajo del géneron en obtener un Grammy, provocando que se infiltrara en otros estilos, como la balada y el pop.

"Nuestra música empezó en Puerto Rico, que aunque es una isla pequeña, tiene mucha riqueza de música y cultura. Tú pones un reguetón en una fiesta, y se aviva, ese era el detalle que faltaba, que nos escucharan", mencionó Tainy. "Ahora es más fácil entrarle porque hay diferentes ramas, está el reguetón puro, pero hay gente que tiene un sonido más melódico".

En los últimos tres años artistas estadounidenses han colaborado con músicos urbanos (Madonna y The Weeknd con Maluma, o Nicky Minaj con Karol G), incrementando el número de seguidores a nivel mundial.

Yandel subrayó que la era digital ha sido pieza clave para que el público internacional voltee a ver el trabajo que se hace en Latinoamérica, pues gracias al alcance del internet nuevos exponentes han podido compartir sus canciones.

"Me gusta cómo están trabajando estas nuevas generaciones. Las cosas, no te digo que son fáciles, pero son más sencillas que cuando nosotros empezamos. Ahora hay muchas plataformas, y están todas esas redes sociales, donde tú puedes transmitir tu vibra y tu trabajo, lo puedes llevar al instante, pero pienso que están trabajando a otro nivel, y están en un carril correcto", expresó

Para celebrar esta supremacía del reguetón, Tainy y Yandel presentan su primer disco en colaboración, titulado Dynasty, el cual se compone de 9 temas, y estará disponible a partir del 16 de julio.

"Son 16 años trabajando juntos con una química inigualable, hemos madurado musicalmente y como personas, y sentimos que este disco llegó en el momento que tenía que llegar", dijo Yandel.

Asimismo, adelantó que dado el potencial que observan en México, no descartan fusionar el reguetón con el regional mexicano en algún momento. "Hacer una combinación con la música con las trompetas, con las rancheras y el reguetón, sería algo interesante", apuntó.