Shakira se adueña de la Copa América: es la primera en actuar en el medio tiempo de una final

Un aullido se escuchó desde Miami y se extendió a todo América y otras partes del mundo. ¡La loba lo volvió a hacer! Bastaron siete minutos para que la colombiana Shakira conquistara a más de 65 mil aficionados -debido al gran sobrecupo que tuvo el recinto por una mala organización-, que se dieron cita este domingo en el Hard Rock Stadium en la final de la Copa América que disputaron Colombia y Argentina.

En punto de las 20:20 horas, la artista subió en una plataforma al escenario principal, con una gran sonrisa, interpretando uno de sus temas clásicos “Hips don’t lie”. Para muchos aficionados quedó la angustia, las lágrimas, los empujones y la violencia que se vivió para poder acceder al recinto.

Con el grito de "Hola, Miami", la colombiana de 47 años inició su show de medio tiempo de la Gran Final de la Copa América 2024 moviendo las caderas, portando un vestuario color plateado, con un gráfico de una loba gigante en el escenario y dos lobos más en los costados.

Futbol Aficionados de Colombia intentan dar portazo en la final de la Copa América

"Te quiero, Colombia", dijo la artista, sin mencionar los percances que se vivieron al inicio y que provocaron el retraso del inicio del partido.

El escenario fue medio circular, con escalinatas en las que tuvo oportunidad de jugar durante su show, así como diferentes torres con tamaños distintos que expulsaron pirotecnia en momentos clave.

Su segundo tema fue “Te felicito”, con el que encendió el escenario y lo iluminó de color verde, en esta ocasión estuvo acompañada de seis bailarines hombres, mientras que para su tercer tema “TQG” se rodeó de seis mujeres. Todas recreando la coreografía que puso de moda el año pasado, cuando lanzó la canción junto a Karol G, “La Bichota”. Aquí el escenario se pintó de rojo y se proyectaron gráficos con gemas en ese tono.

Foto: Reuters

"¿Dónde están los colombianos?, ¿Y los argentinos?", preguntó la anfitriona.

Shakira concluyó con “Puntería”, tema que lanzó junto a Cardi B y que se convirtió en la canción oficial del torneo.

Los colores se alternaron entre azul, plateado, verde y rojo ya que son los que representan las cuatro versiones de su último álbum “Las mujeres ya no lloran”, disco que se ha convertido en uno de los más vendidos a nivel mundial y que presentará en su próximo tour homónimo.

Foto: Reuters

Gracias a la presentación de la colombiana, por primera vez se realizaron modificaciones al reglamento dejando 25 minutos de descanso entre la primera y segunda parte del juego.

Shakira es ya una figura casi tradicional para los eventos deportivos. En 2006, la barranquillera se presentó en la final mundial de Alemania, en donde interpretó el tema “Hip’s don’t lie” junto a Wyclef Jean.

Cuatro años después, Shakira cantó en la clausura del Mundial de Futbol de Sudáfrica. Su performance fue de 14 minutos donde interpretó nuevamente “Hips don’t lie”, “She Wolf” y el tema que se convirtió en un himno en ese momento: “Waka waka”.

Foto: Reuters

En el 2014, la artista colombiana repitió con un show en Brasil, pero ahora interpretando “La, la, la” en la ceremonia de clausura.

Y, claro, no se puede dejar de lado su aparición en el SuperBowl de 2020, en donde lució diferentes atuendos rojos en su presentación en solitario, es decir, sus primeros siete minutos donde cantó “She Wolf”, “Empire”, “Whenever, wherever”, un remix de “Calaíta”, junto a Bad Bunny y “Chantaje”, finalizando con “Hips don’t lie”. Le dio paso a Jennifer López y en conjunto, Shakira utilizando ya un atuendo color dorado cantó “Waka waka”.

Previo a iniciar el partido, Karol G, otra colombiana, originaria de Medellín, fue la encargada de interpretar el himno de su país, mientras que Abel Pintos lo hizo con el de Argentina.

Shakira en la actuación de medio tiempo en la final de la Copa América 2024 🎶🇨🇴



¿Qué les pareció?



pic.twitter.com/ME9fNPg3zW — Somos Cosmos (@InformaCosmos) July 15, 2024 🎶🇨🇴@shakira performs at halftime of the Copa América 2024 Final in Miami 🔥 pic.twitter.com/9BfawNas0X — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024

➡️ Estamos en canales de Whatsapp. Comienza a recibir las historias de México y el mundo ahora

Maluma, J Balvin y Sebastián Yatra fueron algunos de los artistas que asistieron a ver el espectáculo deportivo, al igual que Gabriel Montiel, el Influencer conocido como “Werevertumorro”, quien en redes sociales compartió lo complicado que fue el acceso al estadio, debido al portazo que dieron los aficionados.