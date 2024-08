Rock en tu idioma cumple 10 años con Sabo Romo como el guardián del género en español

Sabo Romo se describe a sí mismo como un melómano de corazón, y consume música sin discriminar ningún género. En entrevista con El Sol de México, el rockero reveló que en esa travesía se ha encontrado con piezas de calidad, incluso en lugares donde menos se imaginaría.

“Estoy a favor de toda la música, no estoy peleado con ningún ritmo, y de hecho le he rascado mucho, sobre todo al reguetón, y me he encontrado con cosas verdaderamente maravillosas”, contó en entrevista.

“Lo mismo sigo oyendo a XTC como a Elvis Costello, que a Justin Bieber y a Selena Gomez. Y no pasa nada, la neta. Entre más música escuchas, es como entre más libros leas, así mejoran tus emociones, te alivianas, mejora tu lenguaje, mejora tu capacidad de emocionarte y mejora tu capacidad de comunicarte”.

Aunque las canciones urbanas han recibido numerosas críticas debido a su contenido y a lo sencillo de sus beats, Sabo ha descubierto que no es tan sencillo como parece, y extendió su reconocimiento a quienes forman parte de este género.

“He tenido la oportunidad de ver y escuchar a estos artistas de los que todo mundo habla, como Dani Flow o Maluma, detrás de ello hay mucho trabajo, no es una cosa estrictamente chafa”.

“Son valiosas, insisto, porque tienen trabajo, porque aunque a mucha gente puedan parecerle misóginas o vulgares u ordinarias, me parece que cumplen con una función primordial de la música, que es entretener”.

Lleva rock en tu idioma a la Maraka

Hoy Sabo presentará su concepto “Rock en tu idioma” al Salón La Maraka, con un espectáculo que reunirá al ya conocido elenco conformado por figuras como Héctor Quijada y Rosa Adame de La Lupita, Cecilia Toussaint, María Barracuda, Chiquis Amaro, entre otros.

Este proyecto, que inició hace casi una década, le ha traído la satisfacción de llevar el rock a distintas generaciones. “Más que retomar es preservar, de alguna manera, y lo digo sin falso pudor pero sin arrogancia, pues de alguna manera nos toca ser como los guardianes de ese tesoro”.

Sabo Romo, Arturo Ybarra y Cala de Rostros Ocultos, entre otros serán los encargados de llenar de música y energía, el Auditorio / Cortesía | Cuartoscuro

Sin embargo, admitió que “el guardián principal, sin duda alguna, ha sido el público que a lo largo de muchos años, prácticamente 40, no han dejado que estas canciones se diluyan ni se evaporen. “No lo han permitido y no sólo eso, sino que nos han honrado con esta cosa maravillosa de heredarlo a los hijos, a los nietos, y tener la posibilidad hoy día de generarle nuevos recuerdos a gente joven a la que no le tocó esta fluorescencia de los 80 o 90”.

Hace equipo con sus compañeros

El también productor de artistas como Ely Guerra, Moenia y Tania Libertad, aseguró que lejos de ver a su profesión como un trabajo, la percibe como “una vacación permanente”, ya que lo disfruta tanto, que no siente ningún tipo de estrés o presión al realizarlo.

Parte de este disfrute se debe también al elenco con el que comparte en sus conciertos, quienes además de ser colegas, son grandes amigos. “Nos tenemos cariño y respeto, también nos admiramos”, declaró.

“De cuando en cuando también se discute, cómo no, se genera polémica, por supuesto. Pero hay muchos factores, digamos, ser consistente a no perder la emoción de un montón de cosas, entonces si alguien tiene una guitarra nueva, es como quinceañero con su primera guitarra, y a la hora de tocar pasa eso, entonces de pronto en el en vivo tenemos la posibilidad de cambiar y de no tocar siempre de la misma forma”, finalizó.