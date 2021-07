Rebecca de Alba regresa a la televisión con MasterChef celebrity

Aunque hace varios años no se le ha visto en la pantalla, “me he mantenido ocupada en lo que me apasiona, que es la conducción”, dice Rebecca de Alba, quien no había encontrado un programa atractivo para regresar a México hasta ahora.

Rebecca se encuentra grabando la primera edición de MasterChef celebrity, que se estrenará el próximo 20 de agosto en Azteca Uno. En entrevista con El Sol de México, asegura que ella veía MasterChef con una de sus hermanas y es de sus programas favoritos. “Tiene todo, creatividad, es un proyecto muy humano, familiar, por algo está en varios países, me encantó que es de celebridades y eso no se había hecho nunca en México. Lo otro es el contenido, la cocina siempre reúne a la familia y los amigos”.

La cocina está presente en sus recuerdos del hogar en Zacatecas. “Yo hacía el yogurt con los búlgaros, se hacía el pan en casa, crecí con mis abuelos maternos desde los seis años hasta los 17 y ahí siempre es como casa abierta, que llegan amigos de mis tíos, familiares, en fin, llegar del colegio y comer en la casa para mí era una alegría. Ahora de grande, cuando me siento a comer en algún lugar, siempre regreso a donde me recuerda algo de mi infancia, o de lo que se cocinaba”.

La conductora recuerda que entre fogones, su familia se reunía “para el chisme del día, o que si la tarea, si te sientes mal, o algo te pasó, me acuerdo de mi abuela yendo y viniendo, de mis tíos, mis hermanos, mi mamá, todo pasaba en la comida, y luego ya cosas más personales, en la merienda. Son grandes recuerdos porque para mí lo más importante siempre ha sido y seguirá siendo mi familia”.

A pesar de que su día empieza entre las cinco y seis de la mañana y frecuentemente termina las grabaciones ya tarde, está disfrutando su experiencia en este programa. “No soy muy buena cocinera, pero me he divertido mucho, me pongo muy nerviosa, porque siempre estoy del lado de los participantes, es impresionante el foro, la enorme producción, estoy muy impactada, nunca había trabajado en un proyecto así de grande en 35 años”, asegura quien además, está aprendiendo con los expertos.

“Los chefs son excelentes, con ellos conecté de inmediato, tenemos el mismo código de respeto, son súper atentos, a la chef Betty le digo Miss Betty, aprendo mucho de ella. Ya cuando llego a mi camerino, apunto todo, por ejemplo hago un salmón que a veces me queda seco y la chef Betty ya me dijo cómo lo puedo evitar”.

Su lazo con la cocina también tiene que ver con su profesión. Ella empezó a ahorrar “para la universidad” (al menos eso le decía entonces a sus comensales), cuando tenía 14 años. Vendía pasteles y roscas que ella misma preparaba. “Fue el primer dinero que me gané en mi vida”, comparte.

De vuelta en su elemento, si bien condujo hace dos años Mexicana universal, colaboró en un Mundial con Canal 22 y ha trabajado en Canal Once, entre otros, Rebecca de Alba confirma su defensa de la televisión. “Lo importante es seguir ejercitando el músculo de la preparación, esa fue mi escuela con Jacobo Zabludowsky, con Jorge Berry, Raúl Velasco y tengo todas las herramientas para sobrevivir en un mundo donde todo se vuelca en las redes. Yo defiendo mucho la televisión, un buen proyecto lo ve todo México, me molesta cuando alguien dice que la televisión ya es obsoleta. ¿Sí conocen de televisión, sí han visto la cantidad de canales que hay en todo el mundo?”.

Entre los 20 participantes de MasterChef Celebrity están la ex reina de belleza Alicia Machado, los actores Laura Zapata, Laura Flores, Mauricio Islas y Jorge Aravena, el ex futbolista y árbitro Paco Chacón, así como los cantantes José Joel, Stepahie Salas, Aida Cuevas y Germán Montero, con el chef Herrera, José Ramón Castillo, Fernando Stovell y Betty Vázquez como jueces.