Pato Machete busca proteger su esencia frente a la industria

A Pato Machete no le interesa conectar con las nuevas generaciones que consumen música de manera rápida, incluso que sólo escuchan unos segundos de una canción para catalogar si es buena o no.

Aunque aseguró que utiliza las nuevas herramientas tecnológicas como un plus para sus proyectos, hay algunas cosas en las que no está de acuerdo, como el actual consumo de música. El rapero y compositor mexicano indicó que continuará lanzando canciones con gran calidad y un mensaje de fondo, lejos de unirse a una moda de sólo compartir sonidos al aire.

“Hay cosas que a mí de verdad me sobrepasan, luego llegan y me dicen que tengo que hacer canciones más cortas, pero a mí me vale madre, yo no voy a competir por la atención de 20 segundos de un morro que nunca ha oído una canción completa en su vida, ¡perdón!, aunque me pueda cambiar la vida, porque si junto otros cuatro millones de seguidores, me cambia la vida, pero no quiero esos cuatro millones si no van a escuchar una canción entera porque no tienen tiempo o están muy ocupados”, afirmó enérgicamente el cantante.

“Prefiero mejor no apostarle a ese mercado porque no es lo mío, no tendría que hacer algo que yo no hago. Con el tema de los medios y las redes, yo siento que mucha gente está vendiendo imagen y no música, ese es otro juego que no me gusta, no lo conozco, no es lo que vengo a hacer”, agregó.

El ex miembro del grupo Control Machete lamentó que en la actualidad ya no se conozca ni la canción ni el artista que la interpreta, que únicamente las personas canten unas cuantas estrofas, pero que desconozcan más trabajos que realizan los artistas.

“Spotify no lo uso tanto, la música que oigo son álbumes completos, no nada más una o dos canciones, esa es mi manera de disfrutar la música, como lo hacía antes. Me ha tocado ir a fiestas donde no saben quiénes son los artistas, no saben cómo se llama la canción que están cantando”, dijo.

Incluso, si se hiciera viral alguna de sus canciones, gracias a alguna “situación extranormal”, como él lo llama, lo agradecería, pero no se sentiría satisfecho del todo.

“Si Érika Buenfil mañana agarra una de nuestras canciones para hacer su ejercicio y se vuelve viral, mañana tenemos 10 millones de seguidores, pero ni la señora sabe quién soy, ni los 10 millones de seguidores me van a aportar nada, porque no se genera un diálogo real.

“Tratamos de entrarle al quite porque utilizamos la tecnología que nos sirve, pero si algo nos queda claro es que tenemos que hacer buenas canciones”, dijo.

Se une la cumbia y el rap para hacer homenaje a Celso Piña

Ese tipo de temas estarán incluidos en el nuevo álbum discográfico que está por lanzar en conjunto con Ronda Bogotá, bajo el concepto denominado Ronda Machetera.

Este nuevo proyecto musical surge de la fusión entre los artistas, quienes, además de emprender un camino para promover la cumbia a nivel mundial, también se le hará un homenaje al fallecido Celso Piña quien trabajó con los dos conceptos ahora mezclados.

“El disco llevará por título ‘Cumbia por el mundo’ un nombre que se había quedado colgado de un proyecto que estaba haciendo el maestro Celso.

“Estamos jugando el tema del arte y los visuales con banderas de algunos países que hemos visitado, hicimos como una traducción de los colores de las banderas y estamos haciendo como una representación por rola, una es de Venezuela, otra de China, Francia, se hace una referencia a que estamos dándole la vuelta al mundo y que la cumbia está por todos lados”, indicó el regiomontano de 48 años.

El material, que tendrá 10 temas estará disponible a mediados de agosto; de hecho, Ronda Machetera dará un adelanto de éste en su espectáculo del 18 de ese mes en el Lunario del Auditorio Nacional.

Para finales de mes se presentarán en Monterrey, en donde ya compartirán el disco completo.

“Algo que me da tranquilidad es que ya tenemos un año con este proyecto y sin haber lanzado un disco, hemos tenido gran aceptación por parte del público, nos han llamado de diferentes lugares para presentarnos, creo que esto habla bien de lo que hemos hecho, la posibilidad que ya tenemos, más lo que le vamos sumando”, sostuvo.