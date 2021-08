Mon Laferte anuncia su embarazo con tierna foto

La cantante chilena, Mon Laferte, compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram una de las mejores noticias; está embarazada.

Mon Laferte a través de una transmisión en vivo anuncia que próximamente se convertirá en madre, y aunque mencionó que no está del todo bien compartir la noticia, porque todavía no cumple los tres meses, se siente muy emocionada; además reveló que ha tenido algunos momentos complejos durante la pandemia, por lo cual necesitaba compartir la noticia con sus seguidores.

“Me han pasado tantas cosas en este año pandémico, siento que no puedo seguir avanzando en la vida sino hablo con ustedes y le hablo con honestidad, la verdad y todo”.

Relató que lleva un año de tratamientos para quedar embarazada “es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, muy difícil de muchas hormonas” expresó.

Asimismo, Mon Laferte señaló que a causa del tratamiento a padecido de algunas reacciones como cambios de peso y de su estado de ánimo. También comentó que se separó de su oficina, pero dio más detalles del tema.

Confesó que en este año no le fue tan fácil seguir con su carrera y ser creativa, por lo cual le costó seguir; sin embargo, no esperó para dar la buena noticia de que está embarazada.

“No debería decirlo todavía porque aun no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero ya no puedo más, tengo que seguir hablando por la gira y hacer promos, me siento grande, no puedo avanzar y esconder o mentir”.

Mon Laferte confesó tener miedo ya que debe estar en reposo así que todavía le faltan unas semanas para que pueda salir de gira.

“Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil […] siento que me saqué un peso de encima ahora al hablar”. La cantante finalizó su transmisión deseando que pronto esté cantando para su público con una enorme panza.

Además, de comentarlo en el live Mon Laferte publicó una imagen, en la cual señala que es una de sus primeras fotografías embarazada. “Tengo 10 semanas y miedo de perderlo, pero ya no aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así […]”









